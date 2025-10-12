Тонали: Уверени и смели сме, ще продължим да надграждаме

Късно снощи Италия постигна успех с 3:1 над Естония и продължава с перфектното си представяне под ръководството на Дженаро Гатузо. “Адзурите” постигнаха три победи, но се намират на второто място в групата си на цели шест точки от водача Норвегия. Въпреки това един от лидерите на тима Сандро Тонали обяви, че той и неговите съотборници се чувстват все по-добре и бавно, но сигурно си възвръщат позагубената увереност.

“Уважаваме Естония, но също така играхме нашата игра и показахме колко много искаме да вземе всички точки. Някои от играчите тепърва трупат опит в националния отбор, но знаят какво да правят и не е нужно да бъдат водени за ръка. Играхме добре почти през цялото време, бяхме уверени и смели. Разбираме се добре, работим заедно, както на терена, така и извън него. Това, което единият не може да покрие, другият ще го направи. Не липсва желание да се тича и да се работим усърдно. Подобрихме много неща, това е сигурно. Не сме перфектни, но продължаваме да надграждаме. Трябва да погледнем миналото и къде бяхме преди няколко месеца, за да продължим да вярваме, да покажем смелост и да продължим да се справяме добре,” заяви Тонали след успеха.

