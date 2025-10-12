Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Тонали: Уверени и смели сме, ще продължим да надграждаме

Тонали: Уверени и смели сме, ще продължим да надграждаме

  • 12 окт 2025 | 14:08
  • 400
  • 0
Тонали: Уверени и смели сме, ще продължим да надграждаме

Късно снощи Италия постигна успех с 3:1 над Естония и продължава с перфектното си представяне под ръководството на Дженаро Гатузо. “Адзурите” постигнаха три победи, но се намират на второто място в групата си на цели шест точки от водача Норвегия. Въпреки това един от лидерите на тима Сандро Тонали обяви, че той и неговите съотборници се чувстват все по-добре и бавно, но сигурно си възвръщат позагубената увереност.

Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място
Италия продължи с победите при Гатузо и се затвърди на второто място

“Уважаваме Естония, но също така играхме нашата игра и показахме колко много искаме да вземе всички точки. Някои от играчите тепърва трупат опит в националния отбор, но знаят какво да правят и не е нужно да бъдат водени за ръка. Играхме добре почти през цялото време, бяхме уверени и смели. Разбираме се добре, работим заедно, както на терена, така и извън него. Това, което единият не може да покрие, другият ще го направи. Не липсва желание да се тича и да се работим усърдно. Подобрихме много неща, това е сигурно. Не сме перфектни, но продължаваме да надграждаме. Трябва да погледнем миналото и къде бяхме преди няколко месеца, за да продължим да вярваме, да покажем смелост и да продължим да се справяме добре,” заяви Тонали след успеха.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Джерард в крайна сметка няма да се завръща в Рейнджърс

Джерард в крайна сметка няма да се завръща в Рейнджърс

  • 12 окт 2025 | 09:56
  • 1512
  • 0
Нидерландскo кралство на Карибите е все по-близо до Мондиал 2026

Нидерландскo кралство на Карибите е все по-близо до Мондиал 2026

  • 12 окт 2025 | 09:05
  • 2661
  • 1
Фенове на Албания отпразнуваха победата над Сърбия със скандални скандирания

Фенове на Албания отпразнуваха победата над Сърбия със скандални скандирания

  • 12 окт 2025 | 08:20
  • 15763
  • 10
Нигерийците бяха принудени да кацнат аварийно

Нигерийците бяха принудени да кацнат аварийно

  • 12 окт 2025 | 08:10
  • 1800
  • 0
Еспозито след дебютния си гол за Италия: Това трябва да е само началото

Еспозито след дебютния си гол за Италия: Това трябва да е само началото

  • 12 окт 2025 | 07:47
  • 1062
  • 0
Гатузо: Важното е да създаваме положения

Гатузо: Важното е да създаваме положения

  • 12 окт 2025 | 07:29
  • 1289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 2021
  • 0
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 5093
  • 7
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 1472
  • 0
Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

  • 12 окт 2025 | 09:00
  • 56424
  • 30
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 8054
  • 0
Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

  • 12 окт 2025 | 10:28
  • 1958
  • 1