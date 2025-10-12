Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Шампионът Левски със загуба срещу ПАОК в Гърция

Шампионът Левски със загуба срещу ПАОК в Гърция

  • 12 окт 2025 | 13:31
  • 517
  • 0

Шампионите в efbet Супер Волей Левски София отстъпи във втория си мач от турнира в гръцкия град Флорина от ПАОК (Солун).

Състезателите на старши треньора Николай Желязков загубиха с 0:3 (19:25, 23:25, 23:25).

Във втората и третата част "сините" изпуснаха шансовете си да завържат мача срещу финалиста за националната купа и полуфиналист в шампионата на Южната съседка ни от миналия сезон.

Най-резултатен за Левски бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 13 точки, а 9 точки добави Лазар Бучков.

За ПАОК българските центрове Шампионът Левски със загуба срещу ПАОК в Гърция записаха съответно 11 (4 блока) и 6 точки (1 блок).

В първата си среща Левски победи с 3:1 Кифисия.

Днес “сините” приключват в турнира с мач срещу домакините от Ифестос (Флорина).

След това за Левски София идва полуфиналът за efbet Суперкупа на България по волейбол на 18 октомври.

„Сините“ излизат срещу Берое 2016 (Стара Загора) на 18 октомври в зала „Левски София“.

efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври
efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври

С него започва сезона, в който Левски ще защитава златния си требъл - първо място от първенството l efbet Супер Волей, Купата и Суперкупата на България.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава

Любо Ганев: Много е радостно, че имаме отбор, който знае, че може да побеждава

  • 11 окт 2025 | 15:43
  • 1249
  • 0
Сашо Попов: Когато имаш материална база, то много по-лесно може да се постигне успех

Сашо Попов: Когато имаш материална база, то много по-лесно може да се постигне успех

  • 11 окт 2025 | 15:39
  • 2104
  • 0
Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

Шампионите от Левски София с победа на Кифисия на турнир в Гърция

  • 11 окт 2025 | 15:33
  • 2444
  • 0
Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

  • 11 окт 2025 | 15:29
  • 2866
  • 8
Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

Марица пусна в продажба клубните карти за сезон 2025-26

  • 11 окт 2025 | 11:14
  • 539
  • 0
Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

Община Варна с открито писмо до БФ Волейбол: Варна заслужава Евроволей 2026!

  • 10 окт 2025 | 20:38
  • 2226
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 1895
  • 0
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 5043
  • 7
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 1457
  • 0
Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

  • 12 окт 2025 | 09:00
  • 56405
  • 30
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 8039
  • 0
Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

  • 12 окт 2025 | 10:28
  • 1952
  • 1