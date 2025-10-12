Шампионът Левски със загуба срещу ПАОК в Гърция

Шампионите в efbet Супер Волей Левски София отстъпи във втория си мач от турнира в гръцкия град Флорина от ПАОК (Солун).

Състезателите на старши треньора Николай Желязков загубиха с 0:3 (19:25, 23:25, 23:25).

Във втората и третата част "сините" изпуснаха шансовете си да завържат мача срещу финалиста за националната купа и полуфиналист в шампионата на Южната съседка ни от миналия сезон.

Най-резултатен за Левски бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг с 13 точки, а 9 точки добави Лазар Бучков.

За ПАОК българските центрове Шампионът Левски със загуба срещу ПАОК в Гърция записаха съответно 11 (4 блока) и 6 точки (1 блок).

В първата си среща Левски победи с 3:1 Кифисия.

Днес “сините” приключват в турнира с мач срещу домакините от Ифестос (Флорина).

След това за Левски София идва полуфиналът за efbet Суперкупа на България по волейбол на 18 октомври.

„Сините“ излизат срещу Берое 2016 (Стара Загора) на 18 октомври в зала „Левски София“.

efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври

С него започва сезона, в който Левски ще защитава златния си требъл - първо място от първенството l efbet Супер Волей, Купата и Суперкупата на България.