Катрин Маноилова завърши четвърта в шеста серия от репешажите на 1000 метра при жените на Световната купа по шорттрек в Монреал (Канада), първи старт от новия сезон.

Българката записа време 1:39.538 минути. По-късно днес тя ще бяга в репешажите на 1500 метра.

При мъжете в спринта на 500 метра Максим Максимов финишира четвърти в четвърта серия от пресявките с 44.435 секунди, Иван Дончев е втори в десета с 42.558, а Асен Гюров не завърши в осма серия.

На 1500 метра Стефан-Александър Кюмюрджиев се нареди седми в първа репешажна серия с 2:46.363 минути, Асен Гюров е шести в шеста с 2:46.197, а Иван Дончев седми в същата серия с 2:47.617.

Световната купа в Монреал продължава до неделя, а следващата седмица предстои още една.