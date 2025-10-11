Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Щафетата на България за мъже завърши на четвърто място във втора четвъртфинална серия на СК по шорттрек в Монреал

Щафетата на България за мъже завърши на четвърто място във втора четвъртфинална серия на СК по шорттрек в Монреал

  • 11 окт 2025 | 12:05
  • 112
  • 0
Щафетата на България за мъже завърши на четвърто място във втора четвъртфинална серия на СК по шорттрек в Монреал

Щафетата на България за мъже завърши на четвърто място във втора четвъртфинална серия на 5000 метра на Световната купа по шорттрек в Монреал (Канада). Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишираха за 7:04.524 минути и останаха зад тимовете на Китай, Казахстан и Германия. Китай и Казахстан продължават на полуфиналите.

На 1500 метра при жените Катрин Маноилова се нареди четвърта в първа серия с 2:35.302 минути и ще премине през репешажите.

На 1000 метра при мъжете Иван Дончев, Асен Гюров и Максим Максимов не успяха да преминат първите серии, а на репешежите заеха съответно Дончев трето място във втора серия с 1:27.591 минута, Максимов пето в трета с 1:31.041, а Гюров четвърто в десета с 1:33.363 минута.

Световната купа в Монреал продължава до неделя, а следващата седмица предстои още една.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Лиа Любенова с най-добро лично постижение на турнира Гран При за девойки в Абу Даби

Лиа Любенова с най-добро лично постижение на турнира Гран При за девойки в Абу Даби

  • 11 окт 2025 | 01:27
  • 957
  • 1
Микаела Шифрин влиза в новия сезон с положителна нагласа

Микаела Шифрин влиза в новия сезон с положителна нагласа

  • 10 окт 2025 | 13:14
  • 551
  • 1
Питсбърг развали дебюта на първия избор в драфта на НХЛ

Питсбърг развали дебюта на първия избор в драфта на НХЛ

  • 10 окт 2025 | 12:00
  • 492
  • 0
Далас победи Уинипег въпреки хеттрик на Кайл Конър

Далас победи Уинипег въпреки хеттрик на Кайл Конър

  • 10 окт 2025 | 11:35
  • 898
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 10 окт 2025 | 10:57
  • 347
  • 0
Деян Михайлов е 22-ри след кратката програма на Гран При в Абу Даби

Деян Михайлов е 22-ри след кратката програма на Гран При в Абу Даби

  • 10 окт 2025 | 10:38
  • 316
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 4:0 Септември

ЦСКА 4:0 Септември

  • 11 окт 2025 | 11:03
  • 9798
  • 27
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 12006
  • 49
Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  • 11 окт 2025 | 11:35
  • 1505
  • 0
Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 23:08
  • 27269
  • 10
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 3373
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 3398
  • 0