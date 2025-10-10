Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Страхотен Шон Мърфи едва не постави рекорд при разгрома над Уилсън

Страхотен Шон Мърфи едва не постави рекорд при разгрома над Уилсън

  • 10 окт 2025 | 14:29
  • 147
  • 0
Страхотен Шон Мърфи едва не постави рекорд при разгрома над Уилсън

Шон Мърфи показа феноменална форма и направи един от най-впечатляващите мачове в кариерата си, след като разгроми действащия шампион Кайрън Уилсън с 5:0 и се класира за четвъртфиналите на Гран при Сиан 2025.

Мърфи, който преследва втора поредна ранкинг титла след триумфа си на Откритото първенство на Великобритания, записа брейкове от 74, 141, 133, 84 и 84 точки, без да остави шанс на световния №2.

През целия двубой Магьосника — избран за Играч на месеца за септември 2025 — надигра тотално съперника си с 533 на 6 точки. Уилсън не успя да вкара нито една топка, а единствените му 6 точки дойдоха от фаул на Мърфи при последния удар в мача.

Така англичанинът направи 533 точки без отговор, като остана само на 23 точки от световния рекорд за най-много поредни точки в професионален мач.

Текущият рекорд се държи от Рони О’Съливан, който натрупа 556 точки без отговор при победата си с 6:0 над Рики Уолдън на четвъртфиналите на "Мастърс" 2014 в Лондон. За сравнение – Уолдън тогава все пак бе вкарал няколко топки, за разлика от напълно безпомощния Уилсън.

Мърфи също така се доближи на само 14 точки до рекорда за най-много поредни точки в ранкинг турнир. Този рекорд принадлежи на Стюарт Бингам, който е направил 547 точки без отговор при победата си с 5:3 над Сам Беърд на China Open в Пекин.

След този триумф Мърфи ще се изправи в събота срещу победителя от мача Оливър Лайнс – Дин Джунхуей в четвъртфиналите.

Други резултати от следобесесната сесия в Qujiang Athletic Center

Гари Уилсън също постигна категорична победа с 5:0 над Хъ Гуоцян, записвайки серии от 84, 101, 117 и 89. Световният №17 се надява да стигне втори пореден финал в Китай, след като загуби титлата в Ухан от Сяо Гуодонг през август.

Даниел Уелс (№47) продължава страхотното си представяне в Сиан – след като миналата година бе полуфиналист, сега се класира отново сред най-добрите 8 след 5:2 над Робърт Милкинс (серии 59, 82, 80, 50).

20-годишният Лиам Пулен постигна исторически успех, като победи Арън Хил с 5:1 и се класира за първия си ранкинг четвъртфинал. Младият англичанин направи брейкове от 52, 86 и 62, осигурявайки си минимум £22,350 – повече от двойно спрямо предишния му рекорд по награден фонд.

Пулен започна участието си още от квалификациите в Лестър, където елиминира Джон Хигинс с 5:3. В основната схема победи Майкъл Холт (5:3), Нопон Сенкам (5:0) и сега Арън Хил.

Следвай ни:

Още от Снукър

Рони О'Съливан даде само 26 точки на Магуайър в Сиан

Рони О'Съливан даде само 26 точки на Магуайър в Сиан

  • 9 окт 2025 | 18:49
  • 2362
  • 0
Тръмп и Хил направиха по един максимум в Китай

Тръмп и Хил направиха по един максимум в Китай

  • 8 окт 2025 | 17:21
  • 1442
  • 0
Шон Мърфи е номер 1 за септември

Шон Мърфи е номер 1 за септември

  • 8 окт 2025 | 16:27
  • 1322
  • 0
Саудитска Арабия с още по-важна роля за бокса, снукъра и дартса

Саудитска Арабия с още по-важна роля за бокса, снукъра и дартса

  • 6 окт 2025 | 14:28
  • 1345
  • 0
Четирима българи на Европейското по снукър в Албания

Четирима българи на Европейското по снукър в Албания

  • 5 окт 2025 | 13:45
  • 1155
  • 0
Гари Уилсън влезе в историята с шести максимум

Гари Уилсън влезе в историята с шести максимум

  • 3 окт 2025 | 13:40
  • 1029
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 5772
  • 5
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 27278
  • 23
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12152
  • 5
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 6665
  • 20
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 8300
  • 10
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 6572
  • 2