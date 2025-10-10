Страхотен Шон Мърфи едва не постави рекорд при разгрома над Уилсън

Шон Мърфи показа феноменална форма и направи един от най-впечатляващите мачове в кариерата си, след като разгроми действащия шампион Кайрън Уилсън с 5:0 и се класира за четвъртфиналите на Гран при Сиан 2025.

Мърфи, който преследва втора поредна ранкинг титла след триумфа си на Откритото първенство на Великобритания, записа брейкове от 74, 141, 133, 84 и 84 точки, без да остави шанс на световния №2.

През целия двубой Магьосника — избран за Играч на месеца за септември 2025 — надигра тотално съперника си с 533 на 6 точки. Уилсън не успя да вкара нито една топка, а единствените му 6 точки дойдоха от фаул на Мърфи при последния удар в мача.

Така англичанинът направи 533 точки без отговор, като остана само на 23 точки от световния рекорд за най-много поредни точки в професионален мач.

Текущият рекорд се държи от Рони О’Съливан, който натрупа 556 точки без отговор при победата си с 6:0 над Рики Уолдън на четвъртфиналите на "Мастърс" 2014 в Лондон. За сравнение – Уолдън тогава все пак бе вкарал няколко топки, за разлика от напълно безпомощния Уилсън.

Мърфи също така се доближи на само 14 точки до рекорда за най-много поредни точки в ранкинг турнир. Този рекорд принадлежи на Стюарт Бингам, който е направил 547 точки без отговор при победата си с 5:3 над Сам Беърд на China Open в Пекин.

След този триумф Мърфи ще се изправи в събота срещу победителя от мача Оливър Лайнс – Дин Джунхуей в четвъртфиналите.

Други резултати от следобесесната сесия в Qujiang Athletic Center

Гари Уилсън също постигна категорична победа с 5:0 над Хъ Гуоцян, записвайки серии от 84, 101, 117 и 89. Световният №17 се надява да стигне втори пореден финал в Китай, след като загуби титлата в Ухан от Сяо Гуодонг през август.

Даниел Уелс (№47) продължава страхотното си представяне в Сиан – след като миналата година бе полуфиналист, сега се класира отново сред най-добрите 8 след 5:2 над Робърт Милкинс (серии 59, 82, 80, 50).

20-годишният Лиам Пулен постигна исторически успех, като победи Арън Хил с 5:1 и се класира за първия си ранкинг четвъртфинал. Младият англичанин направи брейкове от 52, 86 и 62, осигурявайки си минимум £22,350 – повече от двойно спрямо предишния му рекорд по награден фонд.

Пулен започна участието си още от квалификациите в Лестър, където елиминира Джон Хигинс с 5:3. В основната схема победи Майкъл Холт (5:3), Нопон Сенкам (5:0) и сега Арън Хил.