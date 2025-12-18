Рони О'Съливан си избра нов спорт за след снукъра

Рони О’Съливан е насочил поглед към успехи в друга билярдна дисциплина, когато професионалната му кариера в снукъра приключи. Седемкратният световен шампион по снукър, който по-рано този месец навърши 50 години, говори веднага след дебюта си на голямата сцена в хейбол в Ханджоу, Китай.

На демонстративно събитие, наречено от организаторите „Битката на века“, О’Съливан се изправи срещу китайския дуел Джън Юбо и Чу Биндзие – две от най-големите звезди на световната хейбол сцена.

Хейболът, известен още като „китайска осма топка“, по същество е хибриден билярден спорт, който набира популярност по целия свят. Играе се на по-малка маса тип снукър с мъхести сукно и джобове, изрязани в стил снукър. Използват се американски пул топки, които са по-големи и по-тежки от снукър топките.

Най-общо казано, целта на играта е да се вкарат или „плътните“, или „райетата“, след което и осмицата, за да се спечели фреймът.

О’Съливан, който и преди е изразявал желание да се включи в този спорт, не получаваше големи шансове от анализаторите преди мачовете си срещу двамата титулувани съперници. Въпреки това Ракетата впечатли в няколко аспекта, като успешно се адаптира към новото предизвикателство. В първия си двубой той направи разчистване в решителния фрейм и победи Чу с 7:5.

По-рано тази година, в рамките на Duya Legends Tour, Чу – който идва от билярд девета топка – спечели над 500 000 паунда за победата си на Глобалните финали, както и над 200 000 паунда от друг турнир само няколко месеца по-рано.

Срещу Джън О’Съливан навакса изоставане от 2:6, за да стигне до решаващ фрейм. След като съперникът му направи фаул при началния удар в последния фрейм, рекордьорът с 41 ранкинг титли в снукъра изчисти масата в едно посещение и постигна обрат за победа с 7:6.

И в двата мача, според графиката на екрана, О’Съливан представляваше Хонконг. По-рано тази година той се премести да живее в Дубай, но притежава и статут на резидент в Хонконг чрез програмата „Quality Migrant Admission Scheme“ за елитни спортисти.

След двата хейбол мача беше изигран и снукър двубой до пет победи на същата маса, но само с 10 червени топки. О’Съливан се изправи срещу Чу и Джън, които играха като отбор на смени. Този път китайската двойка спечели с 5:2.

Разбира се, резултатите трябва да се приемат с известна доза условност, тъй като става дума за демонстративно събитие, но беше интересно да се видят суперзвезди от различни билярдни дисциплини един срещу друг.

„Това ще бъде бъдещето ми“, заяви О’Съливан. Веднага след събитието той беше интервюиран в залата и попитан как се чувства след мачовете. „Хареса ми пулът повече от снукъра – страхотна игра е. Обичам да играя снукър на тази маса с пул топките, това е ново преживяване и си прекарах чудесно“, каза той.

В момента в Световния снукър тур О’Съливан преживява относителна суша откъм трофеи – поне по неговите стандарти – като последната му титла датира от март 2024 г. След безпрецедентната си дълголетна кариера желанието му за победи напоследък беше поставяно под въпрос, а в последните си два турнира той отпадна още в първия кръг, включително при загубата с 4:6 от Джоу Юлонг на UK Championship.

С поглед към бъдещето изглежда, че състезателният хейбол е път, който О’Съливан иска да изследва, когато приключи със снукъра. „Никога не съм бил толкова развълнуван от игра. Това ще бъде бъдещето ми, след като приключа със снукъра“, добави той. „Очевидно използването на ново оборудване, по-големи топки и малко по-дебела щека е различно, но аз просто искам да продължа да играя, да се подобрявам и се надявам един ден да се изправя срещу някой от тези момчета на финал на голям турнир в Китай.“

О’Съливан и преди е опитвал други билярдни дисциплини паралелно със снукъра. Той представляваше Отбор Европа на Mosconi Cup през 1996 и 1997 г., като през 1996 г. записа победа на сингъл срещу една от най-големите легенди на билярд деветка топка – Ърл Стрикланд.

Няколко години по-късно англичанинът пътува до САЩ, за да участва в International Pool Tour – серия за американската осма топка, която обещаваше огромни приходи, но в крайна сметка се разпадна.

Хейболът има амбиции един ден да стане олимпийски спорт. Широкообхватният тур включва множество турнири с внушителни награди, макар разпределението на наградния фонд да не е равномерно, като по-голямата част отива при победителя. Един от тях е ежегодният JOY World Heyball Masters, спечелен по-рано тази година от бившия професионален снукър играч Ню Джуан, който прибра първа награда от малко над 500 000 паунда.