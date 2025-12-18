Хигинс отпадна от домашния си турнир

Нопон Сенкам записа втора поредна победа в Единбург над Джон Хигинс, като разгроми легендарния четирикратен шампион от „Крусибъл“ с 4:0 на родна земя за Хигинс на Scottish Open в Единбург.

Тайландецът вече беше надделявал над най-великия играч от Глазгоу на полуфиналите през 2023 г., когато Сенкам спечели с 6:3 и достигна финала. Тогава обаче той не успя да стигне до трофея, след като загуби от Гари Уилсън.

Категоричността на резултата се подчертава от факта, че това е едва 15-ият път в кариерата на Хигинс в ранкинг турнири, в който той губи без да вземе фрейм. Този резултат, заедно със загубата на Антъни Макгил с 0:4 от Крис Уейклин, означава, че надеждите за шотландски победител приключиха по изключително разочароващ начин още този следобед.

Сенкам направи серии от 69 и 100 точки по пътя към успеха и сега ще се изправи срещу новия шампион на UK Championship Марк Селби, който също разгроми с 4:0 иранеца Хюсеин Вафей.

„Не е лесно да победиш Джон в Шотландия. Това е неговият домашен турнир и има много фенове, които го подкрепят. Изненадан съм, че го победих с 4:0, но съм много щастлив. Мисля, че играта ми днес беше доста добра“, каза 33-годишният Сенкам. „Много е специално. Ако победиш Динг в Китай, Рони в Лондон или Джон тук, това е нещо изключително.“

Бившият победител в Scottish Open Марк Алън заема полпозишън в надпреварата за бонуса от 150 000 паунда от Home Nations Series, след като постигна важна победа с 4:0 над представителя на Хонконг Ван Ючен и увеличи аванса си.

Пистолета спечели English Open, след като победи Джоу Юлонг с 9:8 на финала, което го изведе начело в класирането. Играчът, който натрупа най-много наградни пари в четирите квалификационни турнира, ще вземе солидния бонус, като след тази седмица остава само Welsh Open. Днес Алън направи серии от 57, 65 и 109 точки и си уреди среща с Джан Анда, който победи бившия шампион на "Мастърс" и UK Championship Матю Стивънс с 4:0.

„Наясно съм с бонуса, няма да лъжа, но в крайна сметка трябва да излизаш, за да печелиш мачове и турнири", каза Алън. "Ако спечеля целия турнир, това би трябвало да реши въпроса. Има още дълъг път, но определено мисля за това.

Това е турнир, в който наистина обичам да играя. Обичам Единбург, а преди това обичах и Глазгоу. Чудесно е да идваш в Шотландия, имам приятели тук и искам да остана възможно най-дълго.“

Бившият финалист Джо О’Конър затвърди отличния си баланс в шотландската столица, след като победи световния шампион Джао Синтонг с 4:2. 30-годишният състезател от Лестър беше подгласник на Гари Уилсън през 2022 г., като по пътя си тогава победи Нийл Робъртсън, Марк Уилямс, Динг Дзюнхуей и Джао в впечатляваща серия.

В днешния двубой Джао започна с рядък брейк от 146 точки, но след това О’Конър доминира, а серии от 97 и 51 му донесоха престижна победа. Следващият му съперник тази седмица е Зак Шурети.

„Обичам да играя срещу най-добрите в света", каза О'Конър. "Следя пътя на Синтонг още от аматьорските му години и знаех, че е много добър. Винаги беше удоволствие да го гледаш – много плавен и ясно се открояваше над останалите.

Харесва ми тук. Хубаво е да играеш добре на място, което ти допада. Кой знае докъде мога да стигна, но се надявам да направя нещо повече от преди три години.“

Световният номер две Кайрън Уилсън продължи възхода си с новата щека, побеждавайки Пан Дзюнсю с 4:1. Състезателят от Кетъринг имаше проблеми с екипировката през лятото, когато нелеп инцидент доведе до необратимо повреждане на щеката, с която спечели титлата в „Крусибъл“ през 2024 г. След като експериментираше през целия сезон, тази седмица той се е спрял на щека, която очевидно му носи резултати.

Най-високата серия от 106 точки помогна на Уилсън да се класира за осминафиналите, където ще се изправи срещу Чан Биню.

Стюарт Бингам записа късна победа с 4:1 над Шон Мърфи в повторение на финала от Световното първенство през 2015 г. Той продължава напред, където ще срещне Джоу Юелонг, победил Сяо Гуодун с 4:2.