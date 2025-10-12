Нидерландскo кралство на Карибите е все по-близо до Мондиал 2026

Кюрасао победи Ямайка с 2:0 като домакин в третия кръг на световните квалификации в зона КОНКАКАФ и така оглави група В.

Отборът на Дик Адвокаат поведе в 14-тата минута с гол на Ливано Комененсия, а в 68-ата минута Кенджи Горе оформи крайния резултат след асистенция на Локадия.

Така Кюрасао след три кръга има седем спечелени точки, една повече от Ямайка и три повече от Тринидад и Тобаго.

"Имахме късмет, че вкарахме втория гол в точния момент. Ние сме много малки в сравнение с другите, така че би било сензационно да се класираме за Световното първенство", каза Адвокаат.

Кюрасао не е напълно независима държава, от 2010 г. става самоуправляваща се страна в рамките на Нидерландия, което означава, че има автономия само по отношение на вътрешните работи.

Член на ФИФА става през 2011 г., когато изиграва и първия си мач с Доминиканската република, в който губи с 0:1.

