Монако махна Хютер, новият треньор вече е известен

  9 окт 2025 | 18:35
  • 946
  • 0


Австрийският треньор на Монако Ади Хютер бе уволнен официално от клуба, предаде АФП. В най-скоро време той трябва да бъде заменен с 38-годишния белгийски специалист Себастиен Поконьоли, който все още води Юнион Сен Жилоаз.




55-годишният Хютер, заедно с асистентите си - Кристиан Пейнтингер и Клаус Шмид, бяха начело на Монако от 2023. Той обаче плати за слабия старт на сезона в Лига 1, където е на пето място, като има и само една спечелена точка в Шампионската лига от два мача.

Хютер продължи договора си Монако през януари до 2027, като е водил тима в 93 мача, в които има 49 победи, 18 равенства и 26 загуби. Тимът загуби от Пари Сен Жермен с 0:1 финала за Трофея на шампионите в Доха през януари. Австриецът два пъти класира Монако в Шампионската лига.

От Монако първо са потърсили бившия треньор на Борусия Дортмунд Един Терзич, който е свободен в момента, но след като не се постигнали съгласие, са не ориентирали към Поконьоли, който направи Юнион Сен Жилоаз шампион на Белгия



Снимки: Gettyimages

