Иван Кочев: Лидер са, но не плашим
Иван Кочев: Лидер са, но не плашим

  • 10 окт 2025 | 11:10
  • 184
  • 0
Утре Марица (Милево) приема Марица (Пловдив). Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В серия сме от мачове с най-силните отбори. Предстои ни тежка битка на нашия терен. Срещу нас ще е лидерът. Има качествени футболисти, които притежават достатъчно опит. Никой не ги победи от началото на сезона. Това ги амбицира да продължават да побеждават. Мачове с такива отбори са добре дошли за нашия отбор, който е в процес на изграждане. Със сигурност не сме уплашени. Напротив, пределно амбицирани сме, излизаме със самочувствие. Ще направим възможното да си вземем точките“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

