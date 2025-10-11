Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сестри Стоеви са на финал в Истанбул

Сестри Стоеви са на финал в Истанбул

  • 11 окт 2025 | 19:37
  • 209
  • 0
Сестри Стоеви са на финал в Истанбул

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция) с награден фонд 17 500 долара.

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, победиха на полуфиналите Мику Сугияма и Нацуми Такасаки (Япония) с 21:19, 17:21, 21:18 за 74 минути на корта. За тя това е трети успех в надпреварата.

Сестри Стоеви се класираха на полуфинал в Истанбул
Сестри Стоеви се класираха на полуфинал в Истанбул

Българките поведоха с 13:5 в първия гейм, но японките направиха обрат 19:18. С три поредни точки обаче възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова затвориха първата част. Във втория гейм Сугияма и Такасаки взеха аванс рано, не го изпуснаха до края и изравниха резултата. В решителната трета част сестрите натрупаха преднина от 12:6 и водеха до края на двубоя, който затвориха с 21:18.

В спора за титлата утре Стефани Стоева и Габриела Стоева, пети от Олимпийските игри в Париж 2024 и от Световното първенство в Париж 2025, ще играят срещу представителките на домакините и втори в схемата Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция).

Българките имат 10 победи в 10 мача срещу туркинята, а за последно ги победиха на 4 октомври на полуфиналите на турнира от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Сестри Стоеви триумфираха в ОАЕ
Сестри Стоеви триумфираха в ОАЕ

Стефани Стоева и Габриела Стоева станаха шампионки в Абу Даби и завоюваха пета титлата за 2025 година.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Други спортове

Карлос Насар ще се срещне с феновете след почестите на Правителствения ВИП на летището в София

Карлос Насар ще се срещне с феновете след почестите на Правителствения ВИП на летището в София

  • 11 окт 2025 | 13:54
  • 1093
  • 1
Сестри Стоеви се класираха на полуфинал в Истанбул

Сестри Стоеви се класираха на полуфинал в Истанбул

  • 11 окт 2025 | 12:43
  • 520
  • 0
Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул

Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул

  • 11 окт 2025 | 08:45
  • 622
  • 0
Христо Христов остана шести в категория до 110 кг на Световното по вдигане на тежести

Христо Христов остана шести в категория до 110 кг на Световното по вдигане на тежести

  • 10 окт 2025 | 22:40
  • 4740
  • 1
Официално: Следващото "Джиро д'Италия" ще стартира от България

Официално: Следващото "Джиро д'Италия" ще стартира от България

  • 10 окт 2025 | 22:31
  • 7320
  • 1
Дядото на Карлос Насар: Дано да спечели олимпийска титла и на 40

Дядото на Карлос Насар: Дано да спечели олимпийска титла и на 40

  • 10 окт 2025 | 20:37
  • 2752
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 6047
  • 9
Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 17543
  • 21
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 37289
  • 18
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 51464
  • 105
Играят се два двубоя от световните квалификации, Холанд пропусна два пъти една и съща дузпа, но вкара от игра

Играят се два двубоя от световните квалификации, Холанд пропусна два пъти една и съща дузпа, но вкара от игра

  • 11 окт 2025 | 18:59
  • 11089
  • 1
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 39434
  • 96