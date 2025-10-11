Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сестри Стоеви се класираха на полуфинал в Истанбул

Сестри Стоеви се класираха на полуфинал в Истанбул

  • 11 окт 2025 | 12:43
  • 248
  • 0
Сестри Стоеви се класираха на полуфинал в Истанбул

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за полуфиналите на двойки жени и си гарантираха медал на международния турнир по бадминтон от категория "International Challenge" в Истанбул (Турция).

Сестрите, които са водачки в схемата на двойки, спечелиха служебно на четвъртфиналите след отказ на съперничките им Флави Вайе и Елза Жакоб (Франция).

Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул
Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул

В спор за място на финала възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова ще играят по-късно днес срещу победителките от мача между Мику Сугияма/Нацуми Такасаки (Япония) и Ясемин Бекташ/Синем Йълдъз (Турция).

На единично Стефани Стоева загуби на четвъртфиналите в оспорван двубой от водачката в основната схема Вън Юй Чжан (Канада) с 21:17, 16:21, 17:21 за 42 минути.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул

Стефани Стоева ще играе два четвъртфинала в Истанбул

  • 11 окт 2025 | 08:45
  • 503
  • 0
Христо Христов остана шести в категория до 110 кг на Световното по вдигане на тежести

Христо Христов остана шести в категория до 110 кг на Световното по вдигане на тежести

  • 10 окт 2025 | 22:40
  • 4246
  • 1
Официално: Следващото "Джиро д'Италия" ще стартира от България

Официално: Следващото "Джиро д'Италия" ще стартира от България

  • 10 окт 2025 | 22:31
  • 6837
  • 1
Дядото на Карлос Насар: Дано да спечели олимпийска титла и на 40

Дядото на Карлос Насар: Дано да спечели олимпийска титла и на 40

  • 10 окт 2025 | 20:37
  • 2591
  • 0
Контрастни емоции за българите на Европейското по шахмат

Контрастни емоции за българите на Европейското по шахмат

  • 10 окт 2025 | 19:55
  • 1669
  • 3
Победи за българите на международния турнир по бадминтон в Истанбул

Победи за българите на международния турнир по бадминтон в Истанбул

  • 10 окт 2025 | 17:53
  • 612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 23234
  • 60
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 17726
  • 57
Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  • 11 окт 2025 | 11:35
  • 4586
  • 1
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 2060
  • 0
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 4299
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 4048
  • 0