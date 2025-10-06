Популярни
Сестри Стоеви триумфираха в ОАЕ
Сестри Стоеви триумфираха в ОАЕ

  6 окт 2025
Поставените под номер 1 в основната схема Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (Обединени Арабски Емирства).

Европейските шампионки и пети от Световното първенство в Париж 2025 разгромиха на финала номер 5 Ян Фей Чън и Лян Чън Сун (Тайван) с 21:8, 21:13 за едва 26 минути на корта.

Така сестрите триумфираха след четири поредни победи в надпреварата.

"Бяхме фокусирани върху мача, да не правим грешки и да се борим като една. Това ни помогна днес, за да бъдем на печелившата страна", каза Габриела Стоева след успеха.

"Много сме щастлива, че сме тук и спечелихме за първи път. Тази титла е важна за нас. Прекарахме страхотна седмица", добави Стфеани Стоева.

За Стефани и Габриела Стоеви титлата е пета за 2025-а година след златото на Европейското първенство и първите места на турнирите "Challenge" в Иран, Италия и Белгия.

