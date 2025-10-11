Популярни
»
Тадей Погачар спечели за пети пореден път Обиколката на Ломбардия

  11 окт 2025 | 18:51
Тадей Погачар спечели за пети пореден път Обиколката на Ломбардия

Световният шампион Тадей Погачар спечели за пети път Обиколката на Ломбардия и се изравни с легендата на италианското колоездене Фаусто Копи като най-успешния състезател в историята на петия Монумент.

Словенецът осъществи решителна атака 36 километра преди финала и пристигна в Бергамо с повече от минута преднина пред втория Ремко Евенепул. Той измина цялата дистанция от 241 километра за 5 часа, 45 минути и 53 секунди и остава на 1:48 минути зад себе си олимпийския шампион от Белгия Евенепул. Трети на 3:14 минути завърши австралиецът Майкъл Сторър.

Особено впечатляващо бе представянето на Погачар на Пасо ди Ганда. Той изкачи височината 31 километра преди финала за 21:16 минути, което бе с почти минута и половина по-бързо спрямо постижението му отпреди две години.

За Погачар това е пета поредна победа в Ломбардия, където той печели неизменно от 2021 година насам. Единственият друг колоездач, печелил състезанието пет пъти - Фаусто Копи, прави това през 1946, 1947, 1948, 1949 и 1954 година.

С успеха си в Ломбардия Погачар си осигури победата в три от петте Монумента (петте най-престижни еднодневни състезания), които се провеждат ежегодно. По-рано през година той спечели Обиколката на Фландрия и Лиеж-Бастон-Лиеж. В другите два Монумента - Милано-Сан Ремо и Париж-Рубе, победител стана нидерландецът Матю ван дер Пул.

