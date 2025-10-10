Най-добрият френски колоездач подписа с Инеос Гренадирс

Популярни
  • 10 окт 2025 | 14:43
Най-добрият френски колоездач в момента Кевин Воклен, който завърши на седмо място в последното издание на Обиколката на Франция, подписа договор с Инеос Гренадирс, обявиха от британския отбор в петък, цитирани от АФП.

24-годишният състезател бе откритие още през миналата година, когато спечели един от етапите на Тур дьо Франс в Болон. Той завърши на второ място в Обиколката на Швейцария. Воклен е победител на Звездата на Бесеж и Обиколката на Морските Алпи и Вар. Той напуска тима на Аркеа-В&B Хотелс, за да се присъедини към британския Инеос Гренадирс, който има амбицията за атакува върховете.

"Изключително съм горд да се присъединя към отбор като Инеос, който пише историята на колоезденето повече от десетилетие. Все още съм под емоция", заяви французинът в комюнике на отбора.

За спортния директор на Инеос Гренадирс Дейв Бейрсфорд Воклен "не е само експлозивен състезател, но и такъв, който може да печели".

Кевин Воклен стана жертва на инцидент по време на тренировка, като счупи глезен през лятото и претърпя операция през август. Той пропусна Световното първенство в Руанда.

