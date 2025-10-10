Отмениха надппревари по състезателен БМХ и смесени велосипеди в Плевен

Отменят се надпреварите по състезателен БМХ и смесени велосипеди в Плевен. Това съобщи за БТА организаторът Боби Крумов от спортен клуб „Кайлъка Райдърс“.

Състезанието за BMX Pleven MAXXIS CUP, което е заключително за този сезон, трябваше да се състои на 12 октомври на трасето за състезателен БМХ в Плевен в Девети квартал с подкрепата на Община Плевен, Туристическо дружество „Кайлъшка долина” и Българска федерация по Колоездене.

Инспекция на трасето след продължилите няколко дни дъждове е показала, че то не е в състояние, което да позволи състезанието да протече според изискванията, добави Крумов.

Той се надява, че при благоприятни метеорологични условия ще има възможност да бъде организирано по-късно през годината.

Очакваше се по време на BMX Pleven MAXXIS CUP eдин от всички присъстващи - състезател или човек от публиката, да спечели чисто нов велосипед.

Чрез БТА организаторите поднасят своите извинения на състезателите и публиката.

Припомняме, че на трасето в Плевен, което е съобразено с изискванията на Международния колоездачен съюз през юли се състоя първият държавен шампионат по състезателен БМХ.