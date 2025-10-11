Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Вижте къде и кога ще са затворени улиците за Софийския маратон

Вижте къде и кога ще са затворени улиците за Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 17:21
  • 827
  • 0
Вижте къде и кога ще са затворени улиците за Софийския маратон

Във връзка с провеждането на едно от най-големите спортни събития в столицата, традиционният „Маратон София 2025” се въвежда временна организация на движението. Маратонът ще се проведе по следните маршрути:

На 11.10.2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 5 км: „Старт“ в 09:45 ч. пред Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

На 12.10.2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 21 и 42 км: „Старт“ 9:30 ч. на 42 км, 9:30 на 21 км – от Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел „Люлин“, на кръстовището с бул. „Д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА „Люлин“, обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км на 12.10.2025 г.: „Старт“ в 9:10 на 10 км – старт пред Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария-Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г. С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ – ул. „15 ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:  – От 20 часа на 07.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на ул. „Кн. Александър I” между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“; – От 08:00 часа на 10.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I“; – От 03:00 часа на 11.10.2025 г. до приключване на мероприятието по бул. „Кн. Мария -Луиза“ между бул. „Тодор Александров“ и пл. „Лъвов мост“;  – От 03:00 часа на 12.10.2025 г. до приключване на мероприятието по бул. „Тодор Александров“ между бул. „Христо Ботев“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:  – От 20 часа на 10.10.2025 г. до 19:00 часа на 12.10.2025 г. по бул. „Цар Освободител” между пл. „Независимост” и ул. „Г. С. Раковски“.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

  • 11 окт 2025 | 16:24
  • 985
  • 0
Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 15:27
  • 961
  • 0
Кийли Ходжкинсън смята, че контузията ѝ е помогнала за победата в Ню Йорк

Кийли Ходжкинсън смята, че контузията ѝ е помогнала за победата в Ню Йорк

  • 11 окт 2025 | 14:53
  • 616
  • 0
Мъж опита да се самоубие на Софийския маратон

Мъж опита да се самоубие на Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 13:36
  • 17575
  • 1
Ходжкинсън триумфира в "лудата атмосфера“ на Ню Йорк

Ходжкинсън триумфира в "лудата атмосфера“ на Ню Йорк

  • 11 окт 2025 | 11:26
  • 1005
  • 0
Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

  • 11 окт 2025 | 10:22
  • 350
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 10117
  • 14
Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

  • 11 окт 2025 | 16:29
  • 17618
  • 11
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 28715
  • 13
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 45406
  • 98
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 32171
  • 91
Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

  • 11 окт 2025 | 17:54
  • 8027
  • 1