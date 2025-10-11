Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 15:27
  • 68
  • 0
Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

Близо 1200 участници стартираха в 5 км FIB Mass Run и подгряха 42-рото издание на Wizz Air Sofia Marathon 2025 в неделя. Стартa на пл. „Княз Александър I Батенберг“ дадоха общинските съветници и членове на УС на Фондация „София-Европейска столица на спорта“ Екатерина Йорданова и Христо Копаранов, спортният директор на Wizz Air Sofia Marathon Милица Мирчева и основателят на 5kmrun Георги Станоилов. Победители станаха Матей Симеoнов (17:43 мин) и Юлия Василева (20:48 мин).

Тази година Wizz Air Sofia Marathon отново има благотворителна кауза. 4000 лв бяха дарени за подготовката на състезателката по ски алпийски дисциплини със Синдром на Даун Радена Ангелова от ФАФА-България. Дарението ѝ беше връчено от организационния директор Анатоли Илиев и актьора Филип Буков, който е посланик на Wizz Air Sofia Marathon.

Рекордните над 8000 души от 66 държави участват в 42-рото издание на престижната надпревара. В неделя (12 октомври) на пл. “Княз Александър I Батенберг“ са стартовете на 10 км, 21 км и 42 км. Цялата програма можете да видите тук: Програма - Маратон София.

Трасето и тази година ще остане непроменено, преминавайки през ключови точки на столицата, но подкрепителните пунктове ще имат нова иновативна структура.

София отново ще диша в ритъма на Wizz Air Sofia Marathon 2025 – с музика, настроение и енергия по целия маршрут. За втора поредна година градът ще се превърне в сцена с няколко музикални точки, които ще поддържат темпото на бегачите, а маратонът ще бъде истински празник на спорта и движението.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

  • 11 окт 2025 | 10:22
  • 314
  • 0
Фемке Бол ще се състезава на 800 метра през следващата година

Фемке Бол ще се състезава на 800 метра през следващата година

  • 11 окт 2025 | 10:11
  • 2706
  • 0
Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

  • 10 окт 2025 | 16:54
  • 2333
  • 0
Тара Дейвис-Удхол: Скокът на "Таймс Скуеър“ беше сбъдната мечта

Тара Дейвис-Удхол: Скокът на "Таймс Скуеър“ беше сбъдната мечта

  • 10 окт 2025 | 15:30
  • 1617
  • 0
Хол и Скотхайм триумфираха в Световния тур по комбинирани дисциплини

Хол и Скотхайм триумфираха в Световния тур по комбинирани дисциплини

  • 10 окт 2025 | 14:10
  • 547
  • 0
Оманяла за съперниците си на пистата: Побеждавал съм ги всичките

Оманяла за съперниците си на пистата: Побеждавал съм ги всичките

  • 10 окт 2025 | 13:53
  • 494
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Започнаха два мача за Купата на България - Ямбол поведе на Вихрен

Започнаха два мача за Купата на България - Ямбол поведе на Вихрен

  • 11 окт 2025 | 15:00
  • 9199
  • 2
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 32201
  • 81
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 22777
  • 65
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 5063
  • 0
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 5436
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 4561
  • 0