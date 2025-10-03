Славия 2:0 Локо (София), "белите" откриха със спорен гол, а Делев направи куп фрапантни пропуски

Славия и Локомотив (София) играят при 2:0 в мач от 11-ия кръг на efbet Лига. Емил Стоев откри резултата в 19-ата минута, а в 62-ата Иван Минчев удвои.

"Белите" са притиснати до стената, тъй като са на последната 16-та позиция със само една победа. Локомотив е доста по-напред в класирането, но въпреки това и футболистите на Станислав Генчев не са в някаква върхова форма, тъй като нямат успех в последните пет двубоя.

Непосредствено преди началото на мача Варела получи травма и наставникът на домакините Златомир Загорчич пусна на негово място Найденов.

Иначе двубоят започна със сериозна битка и два опасни набега на Локо. Славия обаче първи удари. "Белите" спечелиха фал в 19-ата минута. Последва центриране, футболист на Локо отклони с глава към Георгиев. Защитникът на Славия чукна топката с ръка при опит да я овладее и тя отиде в Стоев, който след силен шут от десетина метра прониза Величков.

ВАР арбитърът Георги Кабаков прегледа ситуацията и в крайна сметка не сигнализираха за нещо нередно.

Секунди след това символичните гости извършиха принудителна смяна. Дост влезе вместо контузения Рапосо.

В 34-ата минута столичните "железничари" като по чудо не изравниха. Лясков продължи с глава към непокрития Делев центриране отдясно. Последва силен шут на опитния нападател от 4-5 метра, който се спря в напречната греда.

Само 180 секунди по-късно Делев направи нов огромен пропуск. Той и Минчев се озоваха срещу Марин и го преодоляха с няколко подавания. След това Делев се озова очи в очи с паднали на земята Нтумба и отправи шут по земя, но стражът на Славия изби в корнер.

В 40-ата минута Локо се размина на два пъти с изравнителния гол, а в положенията Делев пак бе главно действащо лице. Дост центрира отляво по земя, а нисичкият нападател на "червено-черните" отправи фронтален изстрел от десетина метра. Тумба някак изби, а след това отрази и добавката от пет метра на Минчев.

Шест минути след почивката Кацаров засече с глава центриране от корнер и прати топката в аут.

Пропуските на Локо се оказаха фатални, защото в 62-ата минута домакините отбелязаха втори гол. Той дойде след отлична скоростна атака отдясно. Стоев се откъсна на фланга и върна по земя към непокрития Минчев, а капитанът на "белите" вкара с удар по земя от 14-15 метра.

Гермуш прати топката за трети път в мрежата на Локо, а това се случи в 70-ата минута, но попадението не бе признато заради нарушение на голмайстора срещу Дембеле.

Седем минути след това Дембеле получи възможност да върне един гол след центриране от корнер и разбъркване, но не успя да отправи добър изстрел с левия крак, въпреки че се намираше около границата на малкия пеналт и "бялата" отбрана изчисти.

СЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 2:0



1:0 Емил Стоев 19

2:0 Иван Минчев 62

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 87. Фераресо, 6. Георгиев, 24. Марин, 22. Найденов, 71. Стоянов, 11. Досо, 73. Минчев, 77. Стоев, 18. Балов, 10. Гермуш

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 44. Кацаров, 27. Галчев, 22. Даскалов, 4. Дембеле, 91. Бидунга, 14. Лясков, 13. Рапосо, 8. Луан, 7. Делев, 10. Минчев

Снимки: Борислав Цветанов