Генчев: Вкараха ни нередовен гол, но не това реши мача

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев бе разочарован от загубата с 0:2 от Славия. Специалистът заяви, че според него първият гол на “белите” не би трябвало да бъде зачетен, но призна, че не това е решило срещата, а множеството пропуски на “железничарите”.

"Разочарован съм от начина, по който загубихме. Имахме пет стопроцентови положения и не ги реализирахме. Първият гол на Славия сигурно е нередовен, но това не може да бъде оправдание за нас. Спас Делев е вкарвал от далеч по-трудни положения. Първото полувреме ни отбелязаха попадение без положение и при дискусионна ситуация.

След почивката противникът отново имаше едно положение и го отбеляза, а ние пропуснахме три ситуации. Не мога да кажа, че играем слабо, но трябва да реализираме.

Техническите ни грешки намаляват, въпросът е да реализираме головите положения. Разполагаме с доказани голмайстори. Хубаво е, че създаваме много възможности за гол”, каза Генчев.