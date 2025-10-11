Може да има обща Суперкупа между испанските и португалските грандове

Президентът на Порто Андре Вилаш-Боаш разкри, че е отправил предложение към местната футболна федерация за организиране на нов формат Иберийска Суперкупа, която да включва големите тимове от Испания и Португалия. По думите на бившия треньор на Интер и Тотнъм идеята му е била добре приета от местните ръководители на футбола.

“Иберийска Суперкупа е предизвикателство, което отправих към Педро Поенса (президентът на португалската футболна федерация), която да включва големите португалски и испански клубове,” заяви шефът на “драконите”, споделяйки още, че “семето вече е посято”. Това се случи по време на срещата на върха в португалския футбол. От Ла Лига вече предприеха действия за разширяване на обхвата на Суперкупата на страната, която вече включва четири отбора, вместо обичайните два тима.

Бившият наставник смята още, че португалската лига “може да се възползва от прозорец на възможностите”, като играе мачове в чужбина, посочвайки примера с мача между Виляреал - Барселона от Ла Лига, който ще се играе в Маями. “С нашата емигрантска общност разпръсната по целия свят, не може ли един мач от първенството да напълно стадион в Нюарк, Женева или Париж?”, заяви той. Това изказване обаче идва в разрез с взетите през тази седмица решения от страна на УЕФА. От европейската футболна централа и от Европейския парламент се противопоставиха на провеждането на двубои извън територията на страните, заявявайки, че това ще бъде регламентирано чрез промяна на правилата.

Снимки: Gettyimages