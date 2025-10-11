Популярни
  3. Кийли Ходжкинсън смята, че контузията ѝ е помогнала за победата в Ню Йорк

Кийли Ходжкинсън смята, че контузията ѝ е помогнала за победата в Ню Йорк

  • 11 окт 2025 | 14:53
  • 206
  • 0
Британската лекоатлетка Кийли Ходжкинсън призна, че няколкото месеца, белязани от контузии, може би са се оказали в нейна полза, след като тя завърши сезона си с впечатляваща победа на 800 метра на турнира само за жени Athlos.

Разкъсване на подколянното сухожилие и няколко усложнения по време на възстановяването ѝ оставиха Ходжкинсън извън пистата за малко повече от година след спечелването на златния медал на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Тя спечели бронз на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналия месец, но отново се завърна на върха в Ню Йорк, постигайки победа с време 1:56.53 минути. Това беше едва шестото ѝ състезание за годината.

Нейната сънародничка и тренировъчна партньорка Джорджия Хънтър Бел зае второто място, финиширайки на 1.8 секунди зад Ходжкинсън, а трета се нареди Шафика Малоуни от Сейнт Винсент.

Ходжкинсън триумфира в "лудата атмосфера“ на Ню Йорк
"Почти не съм се състезавала този сезон, така че вероятно за мен беше по-лесно да изляза и да се раздам докрай“, заяви Ходжкинсън пред репортери.

В спринтовите дисциплини американката Британи Браун постигна дубъл, триумфирайки както на 100, така и на 200 метра.

