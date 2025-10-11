Ходжкинсън триумфира в "лудата атмосфера“ на Ню Йорк

Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън завърши сезона си, белязан от контузии, с победа на турнира Athlos в Ню Йорк.

След като спечели бронз на Световното първенство по лека атлетика в Токио в едва третото си състезание за сезона, тя се завърна на пистата в Ню Йорк и постигна впечатляващо време от 1:56.53 минути за победата.

Нейната партньорка в тренировките Джорджия Хънтър Бел, която взе сребро в Токио, завърши втора с време 1:58.33, изпреварвайки Шафика Малоуни от Сейнт Винсент, която финишира за 1:58.57.

"Почти не съм се състезавала този сезон, така че за мен вероятно беше по-лесно да изляза и да се раздам. Атмосферата тук е луда, беше наистина, наистина забавно“, сподели Ходжкинсън след победата си.

Уникалното състезание, предназначено само за жени, предложи парти настроение в края на сезона с музика на живо и корони вместо традиционните медали за победителките, връчени от тенис легендата Серина Уилямс.

В дисциплината 400 метра при жените европейската шампионка до 23 години Хенриете Яегер се класира трета с време 51.24 секунди. Пред нея завършиха олимпийската златна и сребърна медалистка – Марилейди Паулино от Доминиканската република (50.07) и Салва Еид Насър от Бахрейн (50.94).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages