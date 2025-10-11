Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ходжкинсън триумфира в "лудата атмосфера“ на Ню Йорк

Ходжкинсън триумфира в "лудата атмосфера“ на Ню Йорк

  • 11 окт 2025 | 11:26
  • 428
  • 0
Ходжкинсън триумфира в "лудата атмосфера“ на Ню Йорк

Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън завърши сезона си, белязан от контузии, с победа на турнира Athlos в Ню Йорк.

След като спечели бронз на Световното първенство по лека атлетика в Токио в едва третото си състезание за сезона, тя се завърна на пистата в Ню Йорк и постигна впечатляващо време от 1:56.53 минути за победата.

Нейната партньорка в тренировките Джорджия Хънтър Бел, която взе сребро в Токио, завърши втора с време 1:58.33, изпреварвайки Шафика Малоуни от Сейнт Винсент, която финишира за 1:58.57.

"Почти не съм се състезавала този сезон, така че за мен вероятно беше по-лесно да изляза и да се раздам. Атмосферата тук е луда, беше наистина, наистина забавно“, сподели Ходжкинсън след победата си.

Уникалното състезание, предназначено само за жени, предложи парти настроение в края на сезона с музика на живо и корони вместо традиционните медали за победителките, връчени от тенис легендата Серина Уилямс.

В дисциплината 400 метра при жените европейската шампионка до 23 години Хенриете Яегер се класира трета с време 51.24 секунди. Пред нея завършиха олимпийската златна и сребърна медалистка – Марилейди Паулино от Доминиканската република (50.07) и Салва Еид Насър от Бахрейн (50.94).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

  • 11 окт 2025 | 10:22
  • 237
  • 0
Фемке Бол ще се състезава на 800 метра през следващата година

Фемке Бол ще се състезава на 800 метра през следващата година

  • 11 окт 2025 | 10:11
  • 1099
  • 0
Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

  • 10 окт 2025 | 16:54
  • 2265
  • 0
Тара Дейвис-Удхол: Скокът на "Таймс Скуеър“ беше сбъдната мечта

Тара Дейвис-Удхол: Скокът на "Таймс Скуеър“ беше сбъдната мечта

  • 10 окт 2025 | 15:30
  • 1590
  • 0
Хол и Скотхайм триумфираха в Световния тур по комбинирани дисциплини

Хол и Скотхайм триумфираха в Световния тур по комбинирани дисциплини

  • 10 окт 2025 | 14:10
  • 515
  • 0
Оманяла за съперниците си на пистата: Побеждавал съм ги всичките

Оманяла за съперниците си на пистата: Побеждавал съм ги всичките

  • 10 окт 2025 | 13:53
  • 473
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 4:0 Септември

ЦСКА 4:0 Септември

  • 11 окт 2025 | 11:03
  • 9728
  • 27
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 11971
  • 49
Купата на България започва и предвещава много драма

Купата на България започва и предвещава много драма

  • 11 окт 2025 | 11:35
  • 1490
  • 0
Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 23:08
  • 27257
  • 10
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 3369
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 3392
  • 0