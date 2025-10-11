Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

  • 11 окт 2025 | 10:22
  • 119
  • 0
Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

Двукратният олимпийски медалист Башир Абди ще направи първото си участие на маратон за 2025 г. в Чикаго тази неделя (12-ти).

Белгиецът, който спечели сребро на Олимпийските игри в Париж и бронз в Токио, сподели със своите последователи в социалните мрежи в петък:

"Измина почти година от последния ми маратон. Време е да се състезавам в Чикаго - да усетя и да се насладя отново на пътуването.“

36-годишният Абди пропусна голяма част от лятото поради контузия в бедрото, но се завърна в отлична форма, завършвайки на второ място с време 60:58 на полумаратона Great North Run в Нюкасъл (Великобритания) миналия месец.

Бронзовият медалист от Световното първенство през 2022 г. зае трето място в Чикаго преди две години и отново ще се стреми да бъде сред лидерите в надпреварата.

Сред мъжете ще се състезава и защитаващият титлата си Джон Корир от Кения, който по-рано тази година спечели и маратона в Бостън. В списъка е и Джейкъб Киплимо от Уганда, световен рекордьор в полумаратона.

Междувременно сребърната медалистка от Европейското първенство по полумаратон за 2024 г. Кали Хаугер-Такъри е сред елитните участнички в състезанието при жените.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Фемке Бол ще се състезава на 800 метра през следващата година

Фемке Бол ще се състезава на 800 метра през следващата година

  • 11 окт 2025 | 10:11
  • 497
  • 0
Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

  • 10 окт 2025 | 16:54
  • 2220
  • 0
Тара Дейвис-Удхол: Скокът на "Таймс Скуеър“ беше сбъдната мечта

Тара Дейвис-Удхол: Скокът на "Таймс Скуеър“ беше сбъдната мечта

  • 10 окт 2025 | 15:30
  • 1563
  • 0
Хол и Скотхайм триумфираха в Световния тур по комбинирани дисциплини

Хол и Скотхайм триумфираха в Световния тур по комбинирани дисциплини

  • 10 окт 2025 | 14:10
  • 503
  • 0
Оманяла за съперниците си на пистата: Побеждавал съм ги всичките

Оманяла за съперниците си на пистата: Побеждавал съм ги всичките

  • 10 окт 2025 | 13:53
  • 463
  • 0
Фейт Кипиегон пред историческо постижение, недостигнато дори от Юсейн Болт и Шели-Ан Фрейзър-Прайс

Фейт Кипиегон пред историческо постижение, недостигнато дори от Юсейн Болт и Шели-Ан Фрейзър-Прайс

  • 10 окт 2025 | 13:03
  • 4508
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА приема Септември в закрита контрола

ЦСКА приема Септември в закрита контрола

  • 11 окт 2025 | 10:51
  • 80
  • 0
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 6864
  • 43
България (U21) допусна тежка загуба от Португалия

България (U21) допусна тежка загуба от Португалия

  • 10 окт 2025 | 22:23
  • 49906
  • 76
Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 23:08
  • 25286
  • 10
Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

Предстои нова вълнуваща вечер със световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 07:56
  • 2615
  • 0
Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 2855
  • 0