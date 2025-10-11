Двукратният олимпийски медалист Башир Абди се завръща на маратона в Чикаго

Двукратният олимпийски медалист Башир Абди ще направи първото си участие на маратон за 2025 г. в Чикаго тази неделя (12-ти).

Белгиецът, който спечели сребро на Олимпийските игри в Париж и бронз в Токио, сподели със своите последователи в социалните мрежи в петък:

"Измина почти година от последния ми маратон. Време е да се състезавам в Чикаго - да усетя и да се насладя отново на пътуването.“

36-годишният Абди пропусна голяма част от лятото поради контузия в бедрото, но се завърна в отлична форма, завършвайки на второ място с време 60:58 на полумаратона Great North Run в Нюкасъл (Великобритания) миналия месец.

Бронзовият медалист от Световното първенство през 2022 г. зае трето място в Чикаго преди две години и отново ще се стреми да бъде сред лидерите в надпреварата.

Сред мъжете ще се състезава и защитаващият титлата си Джон Корир от Кения, който по-рано тази година спечели и маратона в Бостън. В списъка е и Джейкъб Киплимо от Уганда, световен рекордьор в полумаратона.

Междувременно сребърната медалистка от Европейското първенство по полумаратон за 2024 г. Кали Хаугер-Такъри е сред елитните участнички в състезанието при жените.

