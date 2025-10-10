Янчев: След червения картон беше много трудно да се противопоставим

Тодор Янчев говори след загубата на младежките ни национали с 0:3 от тима на Португалия. Това бе първи мач за специалиста на чело на "лъвчетата", като той коментира, че основна роля за поражението е имал червеният картон, който нашите получиха.

"Наистина след червения картон беше много трудно с десет души да се противопоставим на отбора на Португалия", започна Янчев.

Селекционерът бе запитан и за себераздаването през първото полувреме, когато нашият тим се представи значително по-добре.

"В днешния футбол това е напълно нормално да играем в двете фази на игра, така че пътят е такъв. Няма отбори, които да играят само в атака. Въпросът е, че при 0:0 имахме ситуации да поведем. Трябва ни малко повече увереност, малко по-голяма увереност, когато сме с топка", каза Янчев.

След това наставникът коментира, че играчите имат нужните качества, за да побеждават, но им е нужна повече увереност.

"Имаме моменти, в които играчите могат да държат топката. Просто в един момент трябва да покажем тази увереност и самочувствие и да чакаме нашите моменти", каза още Янчев.

След това треньорът подчерта, че отборът му се бе подготвил за сериозния противник, но вече с човек по-малко е било много трудно да се противодейства.

"Безспорно знаехме силните страни на Португалия, противопоставихме се по най-силния начин с ротациите, които направиха, но с десет души ни стана много трудно. Много енергия хвърли двубоя като цяло и мисля, че след червения картон бе преломния момент", добави Янчев.

След това Янчев коментира, че разликата в класите би била наваксана именно с победи във важните мачове, които дават допълнително самочувствие на футболистите.

"Трябват ни положителни резултати. Има ли положителни резултати, това ще даде една голяма увереност и много голямо самочувствие на отбора. Именно такива победи ни трябват - няколко и точки да печелим срещу силните, тези играчи да играят с още по-голямо спокойствие и увереност", уточни Янчев.

Селекционерът бе запитан и дали Асен Митков ще продължи да носи капитанската лента.

"Да. Имаме първи капитан, имаме втори капитан... трети даже! Така че, Асен да е жив и здрав - днес изнесе един хубав мач", коментира Янчев.

Селекционерът говори и за това дали неговите играчи ще успеят да се възстановят физически и емоционално след негативния резултат за предстоящия мач с Чехия на 14-и октомври (вторник).

"Да - имаме няколко дни, утре пътуваме към България. Имаме и една тренировка преди мача, която ще бъде пълноценна", завърши Янчев.