  • 10 окт 2025 | 21:45
Атлетико надви Интер с дузпи в контрола в Либия

Отборите на Атлетико Мадрид и Интер завършиха наравно 1:1 в контролата помежду им, която се изигра в Бенгази, Либия. Тъй като трябваше да се определи носителя на приятелския трофей Reconstruction Cup – FDRL Cup, последваха дузпи, които бяха спечелени от испанския тим с 4:2. Любопитното е, че началният час на проверката се забави с близо 30 минути поради логистични причини, а на почивката на мача имаше специално аудио-визуално шоу за зрителите на стадиона.

Въпреки че Диего Симеоне и Кристиан Киву не можеха да разчитат на редица играчи поради ангажиментите им с техните национални отбори, двамата треньори заложиха на стартови състави, в които преобладаваха футболисти, на които разчитат и в официалните мачове. В Атлетико решиха, че са повели в резултата още в 10-ата минута, но голът на Антоан Гризман не беше зачетен поради негова засада. Все пак те наистина взеха аванс в 35-ата минута, когато Карлос Мартин се справи с опеката на Томас Паласиос и се разписа с шут по земя. Интер обаче избегна поражението в редовното време чрез гол в 59-ата минута. Тогава Ян Бисек беше точен с глава след изпълнение на корнер.

Така се стигна до изпълнение на дузпи, където “рохибланкос” надделяха с 4:2, след като за тях се разписаха Гризман, Матео Руджери, Омар Джане и Клеман Лангле, а единственият пропуск беше на капитана Коке. За италианците пък точни бяха Матео Вентурини и Матео Лавели, но Луиш Енрике и Франческо Ачерби не успяха да реализират своите изпълнения.

На 26 ноември двата тима ще се изправят един срещу друг и в Мадрид, но в сблъсък от петия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

Атлетико Мадрид: Мусо, Пубил, Хименес, Лангле, Руджери, Галан, Галахър, Коке, Алмада, Гризман, Мартин

Интер: Х. Мартинес, Бисек, Ачерби, Паласиос, Дармиан, Диуф, Бово, Мхитарян, Енрике, Бони, Спиначе

