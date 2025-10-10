Атлетико надви Интер с дузпи в контрола в Либия

Отборите на Атлетико Мадрид и Интер завършиха наравно 1:1 в контролата помежду им, която се изигра в Бенгази, Либия. Тъй като трябваше да се определи носителя на приятелския трофей Reconstruction Cup – FDRL Cup, последваха дузпи, които бяха спечелени от испанския тим с 4:2. Любопитното е, че началният час на проверката се забави с близо 30 минути поради логистични причини, а на почивката на мача имаше специално аудио-визуално шоу за зрителите на стадиона.

Въпреки че Диего Симеоне и Кристиан Киву не можеха да разчитат на редица играчи поради ангажиментите им с техните национални отбори, двамата треньори заложиха на стартови състави, в които преобладаваха футболисти, на които разчитат и в официалните мачове. В Атлетико решиха, че са повели в резултата още в 10-ата минута, но голът на Антоан Гризман не беше зачетен поради негова засада. Все пак те наистина взеха аванс в 35-ата минута, когато Карлос Мартин се справи с опеката на Томас Паласиос и се разписа с шут по земя. Интер обаче избегна поражението в редовното време чрез гол в 59-ата минута. Тогава Ян Бисек беше точен с глава след изпълнение на корнер.

🚨 Carlos Martín



Friendly | 🏆 Atlético Madrid 1-0 Interpic.twitter.com/ttHfq0PtAt — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

🚨 Yann Bisseck



Friendly | 🏆 Atlético Madrid 1-1 Interpic.twitter.com/J3bvwYieko — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

Така се стигна до изпълнение на дузпи, където “рохибланкос” надделяха с 4:2, след като за тях се разписаха Гризман, Матео Руджери, Омар Джане и Клеман Лангле, а единственият пропуск беше на капитана Коке. За италианците пък точни бяха Матео Вентурини и Матео Лавели, но Луиш Енрике и Франческо Ачерби не успяха да реализират своите изпълнения.

#Inter loses 2-4 in penalties.



⚫️🔵

Matteo Venturini ✅

Matteo Lavelli ✅

Luis Henrique ❌

Francesco Acerbi ❌



🔴⚪️

Antoine Griezmann ✅

Koke ❌

Matteo Ruggeri ✅

Omar Janneh ✅

Clément Lenglet ✅ pic.twitter.com/Ydq0cuvz9D — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 10, 2025

На 26 ноември двата тима ще се изправят един срещу друг и в Мадрид, но в сблъсък от петия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

Атлетико Мадрид: Мусо, Пубил, Хименес, Лангле, Руджери, Галан, Галахър, Коке, Алмада, Гризман, Мартин



Интер: Х. Мартинес, Бисек, Ачерби, Паласиос, Дармиан, Диуф, Бово, Мхитарян, Енрике, Бони, Спиначе