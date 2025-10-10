Цървена звезда и Милър-Макинтайър треснаха шампиона Фенербахче в Истанбул

Цървена звезда победи Фенербахче с 86:81 (25:17, 18:13, 13:18, 30:33) при гостуването си в Истанбул от 3-тия кръг на Евролигата. В състава на сръбския гранд бе и българският национал Коди Милър-Макинтайър, който престоя на паркета 28 минути и се отчете с 10 точки, 3 борби и 7 асистенции за успеха на своя тим.

Цървена звезда показа много силна игра в този мач и взе инициативата още от първата четвърт, в която натрупа преднина от 8 точки, а на полувремето тя набъбна и до 13.

През втората част Фенербахче опита да се върне в мача и бе близо до обрата, като стопи изоставането си само до три точки малко преди края, но "звездашите" не допуснаха обрат и изтръгнаха победата 86:81.

Шима Монек бе над всички в мача с дабъл-дабъл от 20 точки и 12 борби. Тайсън Картър добави 15, а Донатас Мотиеюнас завърши с 13 за успеха на гостите.

За домакините Тейлън Хортън-Тъкър и Бонзи Колсън вкараха по 19 точки, а Микаел Янтунен се отчете с 15.

Това бе първа победа за Цървена звезда през тази кампания в турнира и тимът се отлепи от дъното, като излезе 18-и в таблицата. Фенербахче пък допусна втора поредна загуба и се намира на 13-тата позиция.