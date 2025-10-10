Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

Обявиха финалистките за "Атлетка на Европа“ за 2025 г.

  • 10 окт 2025 | 16:54
Европейската атлетика обяви имената на трите финалистки за престижната награда "Атлетка на Европа“ при жените. Победителката ще бъде наградена на церемонията в Батуми (Грузия) на 25 октомври.

Призът "Атлет на Европа“ се връчва за първи път през 1993 г., когато британците Линфорд Кристи и Сали Гънел стават първите му носители. Сред последвалите победителки при жените са олимпийски шампионки като Габриела Сабо, Каролина Клюфт, Джесика Енис-Хил, Мария Ласицкене и Сифан Хасан.

Миналогодишната носителка на отличието беше Ярослава Магучих от Украйна. Тя подобри дългогодишния световен рекорд на Стефка Костадинова в скока на височина с 2.10 м и спечели златни медали на Европейското първенство по лека атлетика в Рим и на Олимпийските игри в Париж.

Трите финалистки за 2025 г., представени по азбучен ред с основните им постижения, са:

Фемке Бол (Нидерландия)
Фемке Бол записа поредния си изключителен сезон, като стана едва втората атлетка в историята, защитила световната си титла на 400 метра с препятствия. Тя спечели златото в Токио с рекорд на шампионата и най-добро постижение в света за сезона – 51.54 секунди.

Бол започна сезона по-леко, като участва само в щафетите на Европейското първенство в зала в Апелдорн, където спечели две титли. Това беше прелюдия към силен сезон на открито, в който тя записа осем от десетте най-бързи времена на 400 метра с препятствия за 2025 г.

Бол има богат опит с наградите за най-добрите в Европа. След като спечели приза "Изгряваща звезда“ през 2021 г., тя беше обявена за "Атлетка на Европа“ през 2022 и 2023 г. Сега тя има шанс да стане първата жена в историята, печелила наградата три пъти.

Дитаджи Камбунджи (Швейцария)
Дитаджи Камбунджи беше абсолютно безпогрешна на големите първенства през 2025 г. Швейцарската звезда спечели силно оспорваната надпревара на 60 метра с препятствия на Европейското първенство в зала в Апелдорн с нов континентален рекорд от 7.67 секунди. След това тя триумфира със златото на 100 метра с препятствия в Токио с време 12.24 секунди, само на 0.03 от дългогодишния европейски рекорд на Йорданка Донкова, който беше и световен рекорд от 1988 до 2016 г.

Камбунджи, която донесе на Швейцария първи златен медал от световно първенство по лека атлетика от 2001 г. насам, ще се опита да влезе в историята и като първата швейцарка, коронясана за "Атлетка на Европа“.

Мария Перес (Испания)
Горещите и влажни условия в Токио се оказаха особено предизвикателство за атлетите в дисциплините за издръжливост на Световното първенство, но не и за испанката Мария Перес. Тя спечели първия златен медал на шампионата в спортното ходене на 35 км с време 2:39:01, което е десетото най-бързо в историята.

След като защити титлата си на 35 км, Перес се завърна по-късно на първенството, за да защити и титлата си на 20 км с време 1:25:54. По този начин тя стана първата жена, спечелила два индивидуални златни медала в две поредни издания на Световното първенство по лека атлетика.

Перес триумфира и на континенталната сцена на Европейското отборно първенство по спортно ходене в Подебради, където спечели златото на 35 км с време 2:38:59, въпреки че спря за кратка почивка по средата на състезанието.

Финалистите за наградата "Атлет на Европа“ при мъжете ще бъдат обявени утре.

Снимки: Gettyimages

