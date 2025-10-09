Обявиха финалистките за наградата "Изгряваща звезда в Европа“ в леката атлетика за 2025 г.

Европейската атлетика обяви имената на трите финалистки за приза "Изгряваща звезда“ при жените. Победителката ще бъде наградена на церемонията в Батуми (Грузия) на 25 октомври.

Наградата "Изгряваща звезда“ е учредена през 2007 г., за да отличи постиженията на най-изявените млади атлети в Европа. Сред предишните носителки на приза са имена като Джесика Енис-Хил, Сандра Елкасевич, Нафисату Тиам, Мария Ласицкене, Ярослава Магучих и Фемке Бол – всички те впоследствие печелят европейски, световни и олимпийски титли в своите дисциплини.

Миналогодишната победителка беше сръбкинята Адриана Вилагош, сребърна медалистка в хвърлянето на копие от Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г.

Трите финалистки за 2025 г., представени по азбучен ред с основните им постижения, са:

Инес Фицджералд (Великобритания)

След като спечели последните две европейски титли по крос кънтри за девойки под 20 години, британката Инес Фитцджералд демонстрира тази година, че може да бъде също толкова добра, ако не и по-добра, и на пистата.

Фицджералд привлече по-широко внимание през юли, когато подобри 40-годишния европейски рекорд на 5000 метра за девойки под 20 години на Зола Бъд от 14:48.07 – по онова време и световен рекорд. Британката постигна време от 14:39.56 на турнира от Диамантената лига в Лондон.

Впоследствие тя доминира на 3000 и 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика за девойки под 20 години. Фицджералд спечели бягането на 5000 метра в първата вечер на шампионата с 15:09.04 и преднина от 34.26 секунди, а в последния ден триумфира и на 3000 метра с 8:46.39, подобрявайки рекорда на първенството, държан от бъдещата олимпийска шампионка на 5000 метра Габриела Сабо.

Хенриете Яегер (Норвегия)

Неуморимата Хенриете Яегер се състезава цели 31 пъти през 2025 г., но усилията на норвежката бяха богато възнаградени с четири големи медала, включително два на родна земя на Европейското първенство по лека атлетика под 23 години в Берген.

Яегер си постави смелата задача да спечели златни медали и на 200, и на 400 метра – цел, която почти постигна. Тя спечели титлата на 400 метра с рекорд на шампионата от 49.74 секунди – едно от шестте ѝ бягания под 50 секунди през 2025 г. – преди да остане със среброто на 200 метра.

Сред многобройните ѝ успехи през 2025 г. са и оспорваната битка с Лиеке Клавер във финала на 400 метра на Европейското първенство в зала в Апелдорн, както и достигането до финалите на 400 метра и щафетата 4x400 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Между другото, в Токио за първи път в историята на световни или олимпийски първенства Норвегия класира женска щафета 4x400 метра на финал.

Одри Веро (Швейцария)

Одри Веро даде ясна заявка за това, което предстоеше през лятото, още на Европейското първенство под 23 години в Берген, където спечели титлата на 800 метра с бягане "от старта до финала“ и рекордно време за шампионата от 1:57.42.

Прилагайки същия подход и на швейцарския шампионат месец по-късно, Веро спечели на 800 метра с национален рекорд от 1:56.29. След това тя затвърди репутацията си на претендент за медал на Световното първенство, като спечели финала на Диамантената лига на родна земя в Цюрих с време 1:55.91.

В своето 29-о състезание за сезона Веро завърши на престижното шесто място в изключително бърз и конкурентен финал на 800 метра в Токио с време 1:56.17 – второто най-добро постижение в кариерата ѝ досега.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages