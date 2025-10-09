Саръбоюков е сред финалистите за "Изгряваща звезда в Европа“ в мъжката атлетика

Европейската атлетика обяви имената на тримата финалисти за приза "Изгряваща звезда“ на континента при мъжете. Победителят ще бъде награден на галавечерта в Батуми (Грузия) на 25 октомври.

Наградата "Изгряваща звезда“ е учредена през 2007 г., за да отличи постиженията на най-забележителните млади атлети в Европа. Сред предишните носители на приза са бъдещи олимпийски шампиони като Карстен Вархолм, Якоб Ингебригтсен и Арманд Дуплантис, както и световни първенци като Теди Тамго, Давид Щорл, Никлас Каул и Матия Фурлани.

Само 18 месеца след като Матиа Фурлани победи Божидар Саръбоюков с един сантиметър за европейската титла в скока на дължина до 20 години, ролите се размениха на голямата сцена на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн.

Саръбоюков постигна 8.13 метра в последния си опит, за да изуми Фурлани и да изтръгне златния медал от италианеца със същата минимална разлика от един сантиметър. Той стана и първият българин с европейска титла в зала от 2000 г. насам, когато Петър Дачев и Илия Дживондов спечелиха съответно в скока на дължина и на 400 метра.

След изненадващо поражение на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години, 21-годишният атлет завърши сезона си по най-добрия начин, класирайки се на пето място във финала на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

На фона на наближаващия край на знаменитата кариера на Джанмарко Тамбери, бъдещето на италианския скок на височина изглежда в сигурни ръце.

Едва 19-годишен, Матео Сиоли спечели изненадващ бронзов медал на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн, преди да го превърне в злато на Европейското първенство до 23 години в Берген, където преодоля личен рекорд от 2.30 метра.

Сиоли се представи отлично и при дебюта си на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където завърши осми, въпреки че беше най-младият участник във финала от 12 състезатели.

Любопитен факт е, че времето на Траушчанка в дисциплината 400 метра от десетобоя би му донесло сребърен медал в индивидуалния финал на 400 метра в Тампере 2025.

