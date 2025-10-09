Каземиро слага лентата на Бразилия след двугодишно прекъсване

Каземиро ще сложи капитанската лента за 17-ти път в приятелския мач на Бразилия срещу Република Корея в петък, като опитният халф ще се заеме с лидерската си роля както на терена, така и извън него под ръководството на селекционера Карло Анчелоти. Завръщайки се в отбора след пристигането на италианеца след дълго отсъствие, Каземиро е ключова фигура за Бразилия от дебюта си в националния отбор през 2011 г. и ще възобнови капитанството си след двугодишна пауза.

Анчелоти: Целта е да спечелим Мондиала, а не да имаме най-добрите играчи в света

Последната му изява с лентата на ръката беше през октомври 2023 г. срещу Уругвай, но Анчелоти, който беше негов треньор в продължение на няколко години в Реал Мадрид, реши да го възстанови като лидер на младия отбор на Бразилия, подготвящ се за Световното първенство през 2026 година.

„Аз съм от онези играчи, които смятат, че има няколко лидери, няколко начина за водене. Всеки един води по свой собствен начин. Обичам да давам повече примери за това как да се правят нещата - как да се стигне до там, как да се бъде, къде да се бъде, как да се работи“, каза Каземиро на пресконференция.

33-годишният футболист, който премина в английския Манчестър Юнайтед през 2022 г., призна, че предишната му връзка с Анчелоти е помогнала за установяването на доверие, че може да бъде лидер.

„Без съмнение връзката ми с треньора, когото познавам от над десет години, създава по-голяма близост. Но обичам да го показвам - да бъда първи, да съм във фитнеса, да давам пример на по-младите играчи“, добави той.

Бразилия ще последва мача в петък в Сеул с още един приятелски мач срещу Япония във вторник на стадион „Аджиномото“ в Токио, докато Анчелоти продължава да усъвършенства състава си преди турнира догодина.

Снимки: Gettyimages