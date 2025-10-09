Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Анчелоти: Целта е да спечелим Мондиала, а не да имаме най-добрите играчи в света

Анчелоти: Целта е да спечелим Мондиала, а не да имаме най-добрите играчи в света

  • 9 окт 2025 | 16:59
  • 468
  • 3
Анчелоти: Целта е да спечелим Мондиала, а не да имаме най-добрите играчи в света

Поведението на футболистите е много по-важно от спазването на тактическата стратегия, каза селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти, който се надява да превърне петкратните световни шампиони отново във водеща сила. Италианският треньор залага на отборния дух и индивидуалните качества, за да се представи отлично отборът на Световното първенство през следващото лято.

"Мисля, че е нужна повече тактическа работа, за да изградим стратегията си. Всичко това е важно, но най-важна е не стратегията, а отношението на играчите на терена. А за това не се изисква много време за подготовка", коментира Анчелоти.

В първите мачове Анчелоти заложи на тактическа постройка 4-2-3-1 и постигна победи срещу Парагвай и Чили, както и 4-3-3 при равенството с Еквадор и загубата от Боливия. Въпреки колебливите резултати, той е доволен от представянето в защита.

"Наистина харесах играта в защита през юни и септември. Тимът се защитава добре - компактен е, обединен, отдаден. Но трябва да се подобрим при притежанието на топката. Отборът трябва да покаже индивидуалните качества, които има. Можем да играем с четирима, трима или петима в атака, но е важно качеството", смята Карлето, цитиран от БТА.

Треньорът предупреди, че отборът трябва да е единен, ако иска да се бори за шеста световно титла. "Всеки от нас мисли за целта, която е много ясна: да спечелим Мондиала, не да имаме най-добрите играчи в света", завърши Карло Анчелоти.

Отборът на Бразилия има приятелски мач срещу Република Корея (10 окт) и после срещу Япония в Токио във вторник.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

  • 9 окт 2025 | 16:03
  • 928
  • 1
Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

  • 9 окт 2025 | 15:52
  • 686
  • 0
Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

  • 9 окт 2025 | 15:43
  • 600
  • 20
Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

  • 9 окт 2025 | 15:08
  • 572
  • 10
Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

  • 9 окт 2025 | 15:05
  • 835
  • 0
Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

  • 9 окт 2025 | 14:53
  • 1188
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 4460
  • 38
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 4829
  • 3
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 6750
  • 6
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 13460
  • 30
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 27045
  • 13
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 28350
  • 22