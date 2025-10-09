Анчелоти: Целта е да спечелим Мондиала, а не да имаме най-добрите играчи в света

Поведението на футболистите е много по-важно от спазването на тактическата стратегия, каза селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти, който се надява да превърне петкратните световни шампиони отново във водеща сила. Италианският треньор залага на отборния дух и индивидуалните качества, за да се представи отлично отборът на Световното първенство през следващото лято.

"Мисля, че е нужна повече тактическа работа, за да изградим стратегията си. Всичко това е важно, но най-важна е не стратегията, а отношението на играчите на терена. А за това не се изисква много време за подготовка", коментира Анчелоти.

В първите мачове Анчелоти заложи на тактическа постройка 4-2-3-1 и постигна победи срещу Парагвай и Чили, както и 4-3-3 при равенството с Еквадор и загубата от Боливия. Въпреки колебливите резултати, той е доволен от представянето в защита.

"Наистина харесах играта в защита през юни и септември. Тимът се защитава добре - компактен е, обединен, отдаден. Но трябва да се подобрим при притежанието на топката. Отборът трябва да покаже индивидуалните качества, които има. Можем да играем с четирима, трима или петима в атака, но е важно качеството", смята Карлето, цитиран от БТА.

Треньорът предупреди, че отборът трябва да е единен, ако иска да се бори за шеста световно титла. "Всеки от нас мисли за целта, която е много ясна: да спечелим Мондиала, не да имаме най-добрите играчи в света", завърши Карло Анчелоти.

Отборът на Бразилия има приятелски мач срещу Република Корея (10 окт) и после срещу Япония в Токио във вторник.