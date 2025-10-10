Христо Христов ще атакува медалите на Световното тази вечер

Българският представител в категория до 110 кг Христо Христов излиза тази вечер от 20:30 часа на Световното първенство по вдигане на тежести в норвежкото градче Фьорде.

Христов ще се впусне в борбата за медалите срещу деветима конкуренти - Дадаш Дадашбаили (Азербайджан), Аймен Баша (Тунис), Акбар Джураев (Узбекистан), Гарик Карапетян (Армения), Маркос Веласко (Испания), Руслан Нурудинов (Узбекистан), Симон Маритросян (Армения), Алиреза Насири (Иран) и Луис Мануел Родригес (Румъния).

Рекордите в тази категория са по предварително заложен стандарт: 195 кг в изхвърлянето, 237 кг в изтласкването и 427 кг в двубоя.

На Европейското първенство в Кишинев (Молдова) Христов завърши с двубой от 383 кг - 178 кг в изхвърлянето и 205 в изтласкването, което му отреди шесто място.

Личният му рекорд в двубоя е 408 кг на Олимпийските игри в Токио с 408 кг (189 + 219). Той е европейски шампион от Тирана 2022 и двукратен сребърен медалист в първенствата на Стария континент в Москва 2021 и София 2024. На предишните две световни първенства за мъже има две четвърти места, а иначе е двукратен световен шампион за юноши и трикратен за световен шампион за кадети.