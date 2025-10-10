Оманяла за съперниците си на пистата: Побеждавал съм ги всичките

Най-бързият мъж на Африка Фърдинанд Оманяла остава невъзмутим пред своите конкуренти, изразявайки увереност в доминацията си въпреки скорошните предизвикателства. Настоящият шампион от Игрите на Британската общност и звезда в спринта на 100 метра се сблъска с трудности през последните два сезона, но е решен да направи силно завръщане през 2026 г.

В стремежа си да си върне формата, Фердинанд Оманяла смени треньора си и отново започна работа с Дънкан Айемба. Именно Айемба го изведе до африканския рекорд от 9.77 секунди на Kip Keino Classic през 2021 г.

В интервю за Sporty FM Оманяла отказа да посочи конкретен спринтьор като най-трудния си съперник. Той уверено заяви, че в един или друг момент е побеждавал всеки основен конкурент, с когото се е сблъсквал, включително световни звезди като Ноа Лайлс, Облик Севил, Лециле Тебого и Кишейн Томпсън.

Оманяла призна, че макар Ноа Лайлс например да го е побеждавал в последните им срещи, като тези на Диамантената лига в Париж и Racers Grand Prix, тези резултати не накърняват вярата в собствените му способности.

Оманяла поддържа тезата, че все още не е срещнал спринтьор, способен наистина да тества неговите граници, и изрази твърда увереност, че най-добрите му постижения тепърва предстоят.

"В момента няма такъв, защото съм ги побеждавал всичките“, заяви Оманяла.

Той добави, че би предпочел да подобри световен рекорд, отколкото да спечели олимпийска титла, като изтъкна финансовите ползи, които идват с това да си световен рекордьор.

Той обясни, че времената имат значение при договарянето на таксата за участие – основната причина зад мотивацията му да счупи световен рекорд, а не да спечели медал.

"Бих избрал... това е трудно... бих избрал световния рекорд. Световният рекорд ще е по-добре, защото таксата ти за участие в едно състезание ще бъде повече от златния медал на Олимпиадата“, добави Оманяла.

"Може да спечелиш златен медал с 10 секунди, но да имаш световен рекорд с, да речем, 9.55 секунди. Във всяко състезание ще бъдеш световен рекордьор и таксата ти за участие ще скочи до небето.“