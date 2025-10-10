Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
  3. Рибарски обяви разширения състав на България U19 за контролите с Молдова

Рибарски обяви разширения състав на България U19 за контролите с Молдова

  • 10 окт 2025 | 13:36
  • 394
  • 0
Рибарски обяви разширения състав на България U19 за контролите с Молдова

Селекционерът на България U19 Атанас Рибарски определи разширения състав за двете приятелски срещи с Молдова край Кишинев. Мачовете ще се изиграят в рамките на 3 дни, първият от които е на 11 октомври от 15:00 часа, а вторият е на 14.10 от 10:00 часа.

Това са дебютни повиквателни за новия треньор на "лъвчетата", който ще направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

Официално: Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19
Официално: Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19

11 октомври 2025 – 15:00
Молдова – България FAM Technical Center

14 октомври 2025 – 10:00
Молдова – България FAM Technical Center

Състав на България U19:

Вратари: Стефан Смъркалев (Вердер Бремен), Пламен Пенев (Лече)

Защитници: Наско Янев (Лудогорец Разград), Божидар Петров (ЦСКА София), Валери Владимиров (Милан), Валентин Кърчев (Лудогорец Разград), Симеон Цанев (Падерборн), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Мартин Димитров (Сампдория)

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн), Антонио Марков (Словачко), Абдула Кичуков (ЦСКА София), Мартин Пейчев (Уест хям), Борис Тодоров (Славия), Кристиян Горянов (Каляри)

Нападатели: Стивън Стоянчов (Етър Велико Търново), Васил Каймаканов (ЦСКА София), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Гаоте (Рен), Максим Минков (Лече)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

  • 10 окт 2025 | 09:43
  • 2601
  • 7
Контузия мъчи халф на ЦСКА

Контузия мъчи халф на ЦСКА

  • 10 окт 2025 | 09:38
  • 1675
  • 0
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12120
  • 5
Бижутера наказа ветераните на Левски

Бижутера наказа ветераните на Левски

  • 9 окт 2025 | 18:30
  • 21277
  • 13
Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

  • 9 окт 2025 | 18:21
  • 3351
  • 9
Оперираха национал

Оперираха национал

  • 9 окт 2025 | 18:17
  • 2654
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 5545
  • 5
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 27117
  • 23
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12120
  • 5
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 6634
  • 20
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 8280
  • 10
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 6558
  • 2