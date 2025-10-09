Популярни
  Официално: Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19

Официално: Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19

  9 окт 2025 | 16:05
  • 699
  • 1
Официално: Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19

БФС официално обяви, че Атанас Рибарски е новият селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години. Той заменя на поста Тодор Симов, който пък пое Ботев (Враца).

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Ето какво пишат от родната централа:

"Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19. Той заменя на поста Тодор Симов. В щаба влизат като помощник-треньори Данаил Иванов и бившият капитан на България Васил Божиков, Пламен Петров ще отговаря за подготовката на вратарите, както и анализаторът Антонио Петков. 

За последно Рибарски бе асистент в Ботев (Пловдив). Във визитката му влизат 7 години в Берое, където е и бил със статут на директор на академията, помощник-треньор и треньор на U19.

По-късно става част от ЦСКА 1948, където е асистент преди да изведе дублиращия отбор до шампионска титла във Mr.Bit Втора лига през сезон 2022/23. Рибарски печели бронзови медали с първия отбор на ЦСКА 1948, извежда тима до участие в Лигата на конференциите, където се изправя срещу румънския гранд ФКСБ. 

Работил е като анализатор в щаба на Илиан Илиев в представителния отбор на България, бил е асистент и в Арда, а последната му работа като старши треньор е начело на Крумовград в efbet Лига.

Дебютът на новия щаб на България U19 е в Молдова, където предстоят два приятелски мача с домакините".

