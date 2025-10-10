Популярни
Иван Станчев: В подем са

  • 10 окт 2025 | 12:15
  • 247
  • 0

Утре, Волов-Шумен 2007 приема Устрем (Дончево). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.  

„Надявам се продължителна пауза без мачове да не ни се отрази негативно. Предстои ни изключително труден двубой. Съперникът е в подем. Играе еднакво успешно като домакин и гост. Това не ни притеснява. Видно е, че отборите в групата са равностойни. Трябва да излезем пределно мобилизирани и да играем концентрирано 90 минути. Показали сме, че можем да го правим. Редно е да го затвърдим с поредни три точки“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.

Снимка: fcvolovshumen.com

