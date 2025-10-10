Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Стоичков, Сираков, Балъков и Георги Иванов гости на откриването на новия комплекс на Даниел Боримиров
  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. Атанас Апостолов: Всички се съобразяват с Атлетик

Атанас Апостолов: Всички се съобразяват с Атлетик

  • 10 окт 2025 | 11:15
  • 125
  • 0

Утре Розова долина (Казанлък) играе с Атлетик в Куклен. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата на силен противник, какъвто е Гигант, ни върна увереността. Предстои обаче двубой срещу опасен съперник. Атлетик е отбор, с който всички се съобразяват. Подобно на нас и те показаха колебания. Надиграха обаче и силни противници. Ще са амбицирани да спечелят втора поредна домакинска победа. Ако ние играем както можем, имаме шансове за успех. Очаквам да се получи здрав мач с надиграване“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

Снимка: ofkgigant.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

  • 10 окт 2025 | 09:43
  • 1674
  • 5
Контузия мъчи халф на ЦСКА

Контузия мъчи халф на ЦСКА

  • 10 окт 2025 | 09:38
  • 1197
  • 0
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 5722
  • 3
Бижутера наказа ветераните на Левски

Бижутера наказа ветераните на Левски

  • 9 окт 2025 | 18:30
  • 20417
  • 12
Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

  • 9 окт 2025 | 18:21
  • 3027
  • 8
Оперираха национал

Оперираха национал

  • 9 окт 2025 | 18:17
  • 2462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

  • 9 окт 2025 | 21:48
  • 121170
  • 206
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 5722
  • 3
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 2579
  • 4
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 4056
  • 4
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 4874
  • 0
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 4095
  • 0