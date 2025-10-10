Атанас Апостолов: Всички се съобразяват с Атлетик

Утре Розова долина (Казанлък) играе с Атлетик в Куклен. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата на силен противник, какъвто е Гигант, ни върна увереността. Предстои обаче двубой срещу опасен съперник. Атлетик е отбор, с който всички се съобразяват. Подобно на нас и те показаха колебания. Надиграха обаче и силни противници. Ще са амбицирани да спечелят втора поредна домакинска победа. Ако ние играем както можем, имаме шансове за успех. Очаквам да се получи здрав мач с надиграване“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

Снимка: ofkgigant.com