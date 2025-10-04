„Розите“ убодоха Гигант

Розова долина (Казанлък) спечели с 2:0 срещу гостуващия му Гигант (Съединение). Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана равностоен, двуостър и динамичен двубой на тежък терен. Имаше критични моменти пред вратите, но нулите не помръднаха повече от час. В 67-ата минута, след удар на футболист от Гигант, топката премина от външната страна на гредата. Веднага след това Венцислав Иванов излезе по диагонала срещу вратаря и откри резултата. След десетина минути, Атанас Йорданов завърши с гол, контраатака на „розите“.