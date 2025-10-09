Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Царукян сподели кой е отказал битка с него в Катар

Царукян сподели кой е отказал битка с него в Катар

  • 9 окт 2025 | 19:52
  • 104
  • 0

Арман Царукян е предпочел да се изправи срещу друг претендент в лека категория на UFC преди да бъде уреден мачът му с Дан Хукър.

Царукян (22-3 MMA, 9-2 UFC) ще се срещне с Хукър (24-12 MMA, 14-8 UFC) в главната битка на UFC Fight Night 265 на 22 ноември в ABHA Arena в Доха, Катар (ESPN+).

Царукян и Хукър оглавяват UFC Катар
Царукян и Хукър оглавяват UFC Катар

Първоначалното желание на Царукян е било да предизвика шампиона в лека категория Илия Топурия. След като обаче се оттегли от шампионския си двубой срещу Ислам Махачев на UFC 311, Дейна Уайт заяви, че той трябва да проведе още един мач, преди да получи нов шанс за титлата. Хукър агресивно е предизвиквал Царукян, но той е бил насочил погледа си към по-високо ранкиран опонент.

„Питах за мач за титлата, но ми казаха, че тази година Илия няма да се бие“, заяви Царукян в „The Ariel Helwani Show“. „Затова казах, че ще се бия с всеки, защото не съм се бил отдавна и искам да го направя. Казах им, че Дан Хукър или Джъстин Гейджи ме устройват. Тези имена. Чух, че Гейджи е отказал, а Хукър е приел, така че сме готови. Гейджи щеше да е по-добър вариант, но за мен няма значение. И двамата са лесни пари за мен.“

Дан Хукър се закани на Арман Царукян: Не харесвам този тип
Дан Хукър се закани на Арман Царукян: Не харесвам този тип

Гейджи (26-5 MMA, 9-5 UFC) ясно е заявил, че за него следващ ход е „титла или нищо“. Царукян казва, че разбира защо Гейджи не иска да се бие с него.

„Той знае, че може да загуби от мен“, коментира Царукян по адрес на Гейджи. „Ще видим как ще протече моят мач, но със сигурност нашият двубой е за претендент номер едно"

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Стефан Костадинов след Държавното по кикбокс: Децата на СК Масару се справиха чудесно и показаха завидни умения

Стефан Костадинов след Държавното по кикбокс: Децата на СК Масару се справиха чудесно и показаха завидни умения

  • 9 окт 2025 | 16:12
  • 510
  • 0
Национали по бокс и звезди в бойните спортове ще открият Купа "Левски"

Национали по бокс и звезди в бойните спортове ще открият Купа "Левски"

  • 9 окт 2025 | 15:57
  • 385
  • 0
Националите по борба до 15 години спечелиха пет титли и завършиха на второ място на Балканиада

Националите по борба до 15 години спечелиха пет титли и завършиха на второ място на Балканиада

  • 9 окт 2025 | 14:16
  • 297
  • 0
Артуро Гати-младши почина на 17-годишна възраст

Артуро Гати-младши почина на 17-годишна възраст

  • 9 окт 2025 | 14:08
  • 1898
  • 0
Кикбокс турнир в най-тежките стилове ще се проведе в Бургас

Кикбокс турнир в най-тежките стилове ще се проведе в Бургас

  • 9 окт 2025 | 13:44
  • 289
  • 0
Бивш боец на UFC е убит при престрелка в Австралия

Бивш боец на UFC е убит при престрелка в Австралия

  • 9 окт 2025 | 13:36
  • 715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

  • 9 окт 2025 | 19:49
  • 2108
  • 2
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 5991
  • 44
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 6247
  • 5
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 9530
  • 9
Световните квалификации: падна първият гол за деня

Световните квалификации: падна първият гол за деня

  • 9 окт 2025 | 18:40
  • 17008
  • 1
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 16471
  • 32