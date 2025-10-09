Царукян сподели кой е отказал битка с него в Катар

Арман Царукян е предпочел да се изправи срещу друг претендент в лека категория на UFC преди да бъде уреден мачът му с Дан Хукър.

Царукян (22-3 MMA, 9-2 UFC) ще се срещне с Хукър (24-12 MMA, 14-8 UFC) в главната битка на UFC Fight Night 265 на 22 ноември в ABHA Arena в Доха, Катар (ESPN+).

Първоначалното желание на Царукян е било да предизвика шампиона в лека категория Илия Топурия. След като обаче се оттегли от шампионския си двубой срещу Ислам Махачев на UFC 311, Дейна Уайт заяви, че той трябва да проведе още един мач, преди да получи нов шанс за титлата. Хукър агресивно е предизвиквал Царукян, но той е бил насочил погледа си към по-високо ранкиран опонент.

„Питах за мач за титлата, но ми казаха, че тази година Илия няма да се бие“, заяви Царукян в „The Ariel Helwani Show“. „Затова казах, че ще се бия с всеки, защото не съм се бил отдавна и искам да го направя. Казах им, че Дан Хукър или Джъстин Гейджи ме устройват. Тези имена. Чух, че Гейджи е отказал, а Хукър е приел, така че сме готови. Гейджи щеше да е по-добър вариант, но за мен няма значение. И двамата са лесни пари за мен.“

Гейджи (26-5 MMA, 9-5 UFC) ясно е заявил, че за него следващ ход е „титла или нищо“. Царукян казва, че разбира защо Гейджи не иска да се бие с него.

„Той знае, че може да загуби от мен“, коментира Царукян по адрес на Гейджи. „Ще видим как ще протече моят мач, но със сигурност нашият двубой е за претендент номер едно"