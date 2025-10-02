Царукян и Хукър оглавяват UFC Катар

Арман Царукян, Дан Хукър, Белал Мохамед и Иън Мачадо Гари ще се опитат да се върнат в надпреваерата за титлите в техните категории.

Изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт обяви в сряда, че Царукян (22-3) ще оглави събитието на 22 ноември в лека категория срещу Дан Хукър (24-12). В подглавната битка бившият шампион в полусредна категория Белал Мохамед (24-4, 1 несъстоял се) ще се изправи срещу Иън Мачадо Гари (16-1).

В момента Царукян е номер 2 в лека категория (до 70 кг), докато Хукър е на 7-о място. В полусредна категория Мохамед заема 2-ра позиция, а Гари е няколко места по-надолу под номер 6.

UFC Катар ще бъде първата поява на Царукян в октагона, след като се оттегли от двубоя за титлата в лека категория срещу Ислам Махачев на UFC 311 през януари. Царукян записа серия от 8 победи и 1 загуба, за да си спечели шанс да победи човека, който му нанесе поражение в дебюта му в UFC, но се оттегли от двубоя по-малко от 48 часа преди началото му поради контузия в гърба.

Оттогава името на Царукян се спрягаше за редица възможни мачове, докато той се състезаваше в граплинг. През септември той доминира и удуши бившия шампион на UFC Бенсън Хендерсън.

Царукян приспа бивш шампион на UFC и спечели още един граплинг двубой

Хукър се завръща в действие за първи път от UFC 305 през август 2024 г. На това събитие в Пърт, Австралия, Хукър постигна победа с неединодушно съдийско решение над Матеуш Гамрот, която го върна в дискусиите за титлата. Той обаче не успя да се възползва от този резултат поради постоянни контузии на ръката, които го държаха извън строя.

Мохамед загуби пояса си от Джак Дела Мадалена на UFC 315 през май, а Гари наскоро се възстанови от първата си загуба, побеждавайки Карлос Пратес, за да подобри статистиката си в UFC на 9-1.

UFC Катар ще се проведе на 22 ноември в зала „Али Бин Хамад ал-Атия“ в Ал Раян, Катар.