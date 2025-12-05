Мистър SENSHI: Нямам друг избор, освен да тренирам колкото младите

Емблематичният боец на веригата SENSHI Атанас Божилов застана пред камерата на Sportal.bg един ден преди неговата 27-ма битка на ринга на международната бойна организация.

Бургазлията сподели, че наближавайки 40-годишнината си, той трябва да е все по-дисциплиниран и отговорен с хранителния си режим и трудовите навици в залата. Опитният спортист ще се изправи срещу друг ветеран на кикбокса - нидерландеца Роки Гранджеан.

Божилов, който носи прякора Mr. SENSHI, разкри и кои според него са някои от младите бойци, които могат да го наследят на българската кикбокс сцена и дори да надминат постиженията му:

Бойната гала SENSHI 29 започва в 19:30 часа. Битките ще се излъчват на живо в Sportal.bg