  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

  • 5 дек 2025 | 18:07
Драгoмир Петров: Искам да направя най-добрата битка на SENSHI за годината

Драгомир Петров е амбициран да открадне шоуто на SENSHI 29 и да направи най-зрелищната битка за годината.

Боецът от Сливен е категоричен, че се изправя само срещу трудни съперници, но въпреки това целите му остават високи - не само победа, но и успех по впечатляващ начин.

Многократният шампион на България по кикбокс разговаря с редактора в екипа ни Борис Тонев ден преди двубоя му с Айсам Чадид на събитието SENSHI 29. Ветеранът от ринга на SENSHI и други международни вериги сподели, че съперникът му е с традиционен за мароканските бойци стил - агресивен и с много добър бокс.

Вижте какво още каза Петров пред камерата ни относно новостите в подготвителния му лагер и целите му на професионалния ринг:

Бойната гала SENSHI 29 започва в 19:30 часа в събота (06.12). Битките ще се излъчват на живо в Sportal.bg.

