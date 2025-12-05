Бойците на SENSHI обещават зрелище и фойерверки

Непосредствено след официалното претегляне на бойците участници в SENSHI 29 се проведе и пресконференция с шестима от спортистите, които ще премерят сили на ринга в Двореца на културата и спорта във Варна утре (събота, 06.12).

Колосите в тежка категория, Едуард Алексанян и Мариус Мунтеану, единствените бойци, които ще се сблъскат в дуел по правилата на KWU SENSHI, Нейтън Бендън и Николас Санабрия, както и бойците в основната подгряваща битка, Карим Мабрук и Али Юзеир, застанаха пред представители на медиите в хотел "Ensana Aquahouse" в Св. Константин и Елена.

Вижте част от изявленията на бойците и цялата пресконференция:

Нейтън Бендън: Това ми е първи мач на Сенши. Гостоприемството им е перфектно. Моите умения ще съвпадната с качеството на веригата. Ще покажа, че съм един от най-добрите в света. Заобиколен съм от легенди и аз също ще стана легенда. Знам, че SENSHI искат да развиват категорията до 65 килограма и искам да стана шампион на тази организация. Бия се от много време и смятам, че заслужаваме това внимание. В тази организация получаваме внимание и добро заплащане. Тук съм да представя Великобритания. Една от най-добрите държави в муай тай.

Карим Мабрук: Радвам се, че отново съм тук. Надявам се да направим шоу утре. Радвам се, че SENSHI отдават голямо уважение на нас, бойците. Дава ми още повече мотивация (реванша). Може би така е било писано да загубя, за да мога сега да се мотивирам и да победя. Надявам се да мога да се бия за световна титла на SENSHI и да докажа, че съм един от най-добрите бойци на веригата.

Всички бойци на SENSHI 29 се справиха с кантара

Али Юзеир: "Очаквам силна битка. Това ми е втора битка с Мабрук. Мисля, че това ще бъде страхотен реванш", заяви варненецът, който преди десет дни записа победа над Мабрук в битка по правилата на аматьорския кикбокс.

Последната гала на SENSHI за 2025-а започва в събота в 19:30 часа. Битките ще се излъчват на живо в Sportal.bg.