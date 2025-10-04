Дан Хукър се закани на Арман Царукян: Не харесвам този тип

В сряда стана ясно, че Хукър ще оглави първото събитие на UFC в Катар, когато се изправи срещу Арман Царукян в главен мач от пет рунда в лека категория. Това е двубой, който Хукър преследва от известно време, след като пропадна мачът му с Джъстин Гейджи, но Царукян бе насочил погледа си към двубой за титлата в лека категория. Хукър обаче е знаел, че в крайна сметка този мач ще се състои.

„Знаех, че двубоят ще се осъществи в крайна сметка, просто защото знам, че много хора ще се опитат да го избегнат в дивизията“, каза Хукър пред Submission Radio. „Шампионът не иска този мач. Това е може би основната причина, която ме привлече към този двубой; мисля, че той е най-добрият боец в дивизията и искам да го победя.“

Царукян и Хукър оглавяват UFC Катар

Това не е единствената причина Хукър да иска този мач. Въпреки че в момента е в серия от три поредни победи, Хукър все още не е сред имената, които се смятат за претенденти за титлата. Победа над Царукян променя това драстично.

„Чувствам, че който и да спечели този двубой между мен и Арман – ако победя Арман, трябва да се бия за титлата след това“, каза Хукър. „Смятам, че това ме поставя с едни гърди пред всички останали като следващия претендент за титлата.“

Хукър и Царукян си разменят нападки в социалните мрежи от месеци и макар да казва, че това няма да повлияе на начина, по който се бие, Хукър признава, че очаква с нетърпение да удари Царукян.

„Ще бъде вълнуващо за феновете“, каза Хукър. „Защото мисля, че има много враждебност. Не харесвам лицето му. Не ми харесва, че лицето му е прикрепено към тялото му и бих се радвал да разделя двете. Не харесвам този тип. Не знам нищо за него, но мразя всичко, което той представлява. Нямам търпение да го ударя с лакът в носа.“

„Чувствам, че в този двубой напрежението е върху него, той трябва да доказва“, каза Хукър. „Той просто трябва да набие този старец и ще получи шанс за титлата. Така че усещам, че тежестта е върху него да се докаже. А за мен това ми дава много свобода. Мога да вляза без тежест на раменете си и просто да се сбия. Когато влезем там, просто ще търся начин да го нараня. Нямам търпение.“

UFC Катар ще се проведе на 22 ноември в "Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena" в Ал Раян, Катар.