Рони О'Съливан даде само 26 точки на Магуайър в Сиан

Рони О’Съливан безпроблемно се класира за осминафиналите на Гран при на Сиан 2025, след като в четвъртък разгроми Стивън Магуайър с 5-0 в Qujiang Athletic Center.
Рони О'Съливан стартира нов революционен снукър формат
О’Съливан е загубил само един фрейм тази седмица в Китай след категорични победи над Юлиан Бойко (5-0) и Яо Пънчън (5-1). В повторение на финала на UK Championship 2007 англичанинът започна в блестящ стил със серия от 134 точки в първия фрейм.
Със серии от 70, 63 и 85 Ракетата дръпна с 4-0 до почивката, а на подновяването бързо затвори мача с втория си „чист“ успех в турнира. Следващият му съперник в петък е Джак Джоунс, финалист от световното първенство 2024, който победи Дейвид Лили с 5-3.
Магуайър, който това лято спечели седмата си ранкинг титла на Шампионатната лига, в целия мач успя да отбележи едва 25 точки. Негативната му серия срещу О’Съливан продължава – седем поредни загуби и само една победа в последните 13 срещи.
За О’Съливан това е още една стъпка към голямата награда от £177,000 и рекордна 42-ра ранкинг титла в кариерата му, която би била и първа след успеха му на Световната Гран при през януари 2024. В Саудитска Арабия през август той бе близо да прекъсне тази серия, но загуби драматичния финал на Мастърса в Джеда от Нийл Робъртсън с 10-9. В полуфинала тогава Ракетата записа два максимални брейка 147 в един мач – исторически прецедент в професионалния снукър. С отпадането на редица фаворити в Сиан – сред тях световния №1 Джъд Тръмп и действащия шампион Джао Синтонг – О’Съливан вече е основен фаворит за трофея.
Нийл Робъртсън (№3 в света) бе елиминиран от домакина Хъ Гуоцян с 5-4, въпреки серии от 126 и 103. Китайският играч взе последните два фрейма, включително драматичния решителен.
20-годишният Лиам Пулън впечатли с победи от 103, 83, 96, 101 и 77 в 5-0 срещу Нопон Сенкам.
Ирландецът Арън Хил, който вече направи 147 в предишния кръг, се наложи над Марк Дейвис с 5-1, записвайки серии от 97, 131, 81 и 102.
Бившият световен шампион Стюарт Бингам прекрати серията на тийнейджъра Стан Мууди с 5-0.
Шампионът от миналата година Кайрън Уилсън продължава защитата на титлата след 5-2 над Юан Сиджун (серии 113 и 106).
Домашният любимец Дин Дзюнхуей елиминира Луис Хийткот с 5-3 (серии 100 и 115).
Даниел Уелс от Уелс отстрани №16 в света Съ Дзяхуей с 5-3.
В драматичен мач Шон Мърфи победи У Идзъ с 5-4, въпреки силните серии на китайеца. Мърфи ще играе с Уилсън в следващия кръг.
Робърт Милкинс направи феноменални серии (127, 113, 79, 121, 129) в 5-4 над Джими Робъртсън.
Бари Хокинс победи Тепчая Ун-Ну с 5-2, а Марк Уилямс обърна Джоу Юелонг със същия резултат – двамата ще се срещнат в следващия кръг.
Оливър Лайнс направи обрат от 2-4 до 5-4 срещу Елиът Слесор.