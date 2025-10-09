Рони О'Съливан даде само 26 точки на Магуайър в Сиан

Рони О’Съливан безпроблемно се класира за осминафиналите на Гран при на Сиан 2025, след като в четвъртък разгроми Стивън Магуайър с 5-0 в Qujiang Athletic Center.

О’Съливан е загубил само един фрейм тази седмица в Китай след категорични победи над Юлиан Бойко (5-0) и Яо Пънчън (5-1). В повторение на финала на UK Championship 2007 англичанинът започна в блестящ стил със серия от 134 точки в първия фрейм.

Със серии от 70, 63 и 85 Ракетата дръпна с 4-0 до почивката, а на подновяването бързо затвори мача с втория си „чист“ успех в турнира. Следващият му съперник в петък е Джак Джоунс, финалист от световното първенство 2024, който победи Дейвид Лили с 5-3.

The Rocket is FLYING! 🤯



Stephen Maguire has only scored 25 points in the opening four frames.

Магуайър, който това лято спечели седмата си ранкинг титла на Шампионатната лига, в целия мач успя да отбележи едва 25 точки. Негативната му серия срещу О’Съливан продължава – седем поредни загуби и само една победа в последните 13 срещи.

"You can't take this game for granted."



Even the great Ronnie O'Sullivan knows the form he's in right now is something special, after another dominant win in Xi'an

За О’Съливан това е още една стъпка към голямата награда от £177,000 и рекордна 42-ра ранкинг титла в кариерата му, която би била и първа след успеха му на Световната Гран при през януари 2024. В Саудитска Арабия през август той бе близо да прекъсне тази серия, но загуби драматичния финал на Мастърса в Джеда от Нийл Робъртсън с 10-9. В полуфинала тогава Ракетата записа два максимални брейка 147 в един мач – исторически прецедент в професионалния снукър. С отпадането на редица фаворити в Сиан – сред тях световния №1 Джъд Тръмп и действащия шампион Джао Синтонг – О’Съливан вече е основен фаворит за трофея.

DRAMA IN THE DECIDER!



He Guoqiang vs Neil Robertson - for a place in the Last 16!

Нийл Робъртсън (№3 в света) бе елиминиран от домакина Хъ Гуоцян с 5-4, въпреки серии от 126 и 103. Китайският играч взе последните два фрейма, включително драматичния решителен.

20-годишният Лиам Пулън впечатли с победи от 103, 83, 96, 101 и 77 в 5-0 срещу Нопон Сенкам.

Ирландецът Арън Хил, който вече направи 147 в предишния кръг, се наложи над Марк Дейвис с 5-1, записвайки серии от 97, 131, 81 и 102.

Бившият световен шампион Стюарт Бингам прекрати серията на тийнейджъра Стан Мууди с 5-0.

Шампионът от миналата година Кайрън Уилсън продължава защитата на титлата след 5-2 над Юан Сиджун (серии 113 и 106).

Домашният любимец Дин Дзюнхуей елиминира Луис Хийткот с 5-3 (серии 100 и 115).

Даниел Уелс от Уелс отстрани №16 в света Съ Дзяхуей с 5-3.

В драматичен мач Шон Мърфи победи У Идзъ с 5-4, въпреки силните серии на китайеца. Мърфи ще играе с Уилсън в следващия кръг.

Робърт Милкинс направи феноменални серии (127, 113, 79, 121, 129) в 5-4 над Джими Робъртсън.

Бари Хокинс победи Тепчая Ун-Ну с 5-2, а Марк Уилямс обърна Джоу Юелонг със същия резултат – двамата ще се срещнат в следващия кръг.

Оливър Лайнс направи обрат от 2-4 до 5-4 срещу Елиът Слесор.