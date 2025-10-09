УЕФА гарантира: няма да има промяна във формата на Шампионската лига

От Европейската футболна централа (УЕФА) обявиха, че са имали разговори с компанията A22 Sports Management, която стои зад идеята за създаване на Суперлига в Европа, но няма да има промени в най-престижния турнир в Европа, съобщи “Ройтерс”.

"Може да потвърдим, че Теодор Теодоридис (б. а. - генералният секретар на УЕФА) се е срещал със съоснователя на A22 Sports Management Анас Лаграри няколко пъти на обществени места. Но няма резултат от тези разговори. Категорично потвърждаваме, че няма планове за промяна във формата на Шампионската лига", отговориха от УЕФА, цитирани от БТА.

Според някои информации от А22 са постигнали принципна договорка за промяна на рамката на турнира. Изпълнителният директор на А22 Бернд Райхард и Лаграри са опитали да представят идеята си като допълнение на силните европейски шампиони, а не като конкуренция на състезанията на УЕФА. От националните лиги обаче са се противопоставили, изтъквайки, че това може да обърне пирамидата на европейския футбол.

Оригиналният проект на Суперлигата пропадна през 2021. След това концепцията бе променена, след като Европейският съд прецени, че ограниченията на УЕФА могат да нарушат правилата на конкуренцията в Европейския съюз.

