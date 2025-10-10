Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Ноле за Шанхай: Това е един от най-трудните турнири в живота ми!

Ноле за Шанхай: Това е един от най-трудните турнири в живота ми!

  • 10 окт 2025 | 09:01
  • 677
  • 0
Новак Джокович се класира за полуфиналите на "Мастърс"-а в Шанхай, побеждавайки 44-ия в света белгиец Зизу Бергс с 6:3, 7:5. В събота той ще се бори за място на финала срещу най-голямата изненада на турнира, 204-ия в ранглистата на АТР Валентан Вашеро от Монте Карло, който поднесе изненада и победи Холгер Руне. За Новак това е 80-и полуфинал на Мастърс и 10-и в Шанхай.

Джокович вече е полуфиналист в Шанхай
"Бергс е изключително момче, имах проблеми в този мач. Трябваше да го завърша при 5:4, но бях твърде пасивен. Условията в Шанхай тези дни са предизвикателство за всички, ще се опитам да се справя с това. Радвам се, че спечелих, това определено е един от най-трудните турнири в живота ми от физическа и здравословна гледна точка, поне по усещане на корта, продължаваме напред", заяви Новак Джокович на пресконференцията след двубоя.

Ноле коментира и следващия си съперник: "Това е голямо събитие за тениса в Монако. Наистина се радвам за него, познавам добре треньора му. Прекарах известно време в Монако през последните 15 години. В Шанхай има много добри играчи, впечатляващо е какво е постигнал той от тази позиция".

Сръбският тенисист говори и за своето физическо състояние.

"Кракът ми беше в добро състояние днес. В момента обаче имам чувството, че във всеки мач с тялото ми се случва нещо различно. Имам проблеми, с които се опитвам да се справя. Ще имам почивен ден преди полуфинала, което е много добра новина. Не знам в какво физическо състояние ще бъда, но със сигурност ще изляза пределно мотивиран на корта", каза още Джокович.

