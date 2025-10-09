Джокович вече е полуфиналист в Шанхай

Новак Джокович преодоля четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Шанхай, който е с награден фонд 9.193 милиона щатски долара. Поставеният под номер 4 сърбин се наложи с 6:3, 7:5 срещу Зизу Бергс и в следващия мач ще срещне Валентин Вашеро, който записа историческа победа срещу Холгер Руне по-рано днес.

Това ще бъде десети полуфинал в Шанхай за Джокович и рекорден 80-и в турнири от сериите "Мастърс-1000". Сърбинът бе шампион в Китай за последно през 2018, а след него първенци бяха още Даниил Медведев, Хуберт Хуркач и за последно Яник Синер. Турнирът бе прекъснат между 2020 и 2022 заради Ковид пандемията.

Джокович спечели първата част с пробив в шестия гейм, но вторият сет бе по-голямо предизвикателство за 38-годишния сърбин. Той записа брейк за 5:4, но така и не стигна до мачбол. Бергс изравни и Джокович спечели нов пробив за 6:5, след което подава за втори път за мача. Този път сърбинът получи три мачбола и се възползва от третия за крайното 7:5 след час и 52 минути игра.

The perfect 10 🤩



Huge respect shown between these competitors as its @DjokerNole who prevails 6-3 7-5 over Bergs to reach his tenth Shanghai Semi-Final 🙌#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/3vLuH1Zvzz — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2025

"За първи път се срещам със Зизу на корта. Той е страхотен младеж и има много сила в играта му. Опитвах да го карам да греши, но при 5:4 останах пасивен. Условията бяха тежки, но те са еднакви и за двамата. Просто опитвах да оцелея на корта", заяви Джокович по време на интервюто на корта.

На полуфиналите четирикратният шампион ще срещне Вашеро, който е първият тенисист от Монако в историята, достигнал до полуфиналите на турнир от сериите "Мастърс-1000".

"Това е страхотно за тениса в Монако, така че се радвам. За неговия треньор Бенжамен Балере също се радвам, защото и аз съм се подготвял с него в последните 15 години в Монако. Впечатляващо е това, което Валентин прави на този турнир", каза още сърбинът.

Снимки: Imago