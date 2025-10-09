Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 94
  • 0

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Борислав Стоянов от Етър U17. Футболистът на великотърновци тим отбеляза втория гол при домакинската победата на своя отбор с 2:0 срещу Арда.

На четвърта позиция остана Явор Маринов от Черно море. Той донесе победата на своя отбор с 1:0 в домакинството срещу Ботев (Враца) от Елитната група до 16 години.

Почетното трето място зае Александър Петров от Локомотив (Пловдив) U16. Състезателят на „смърфовете“ вкара последния гол при домакинския успех с 3:1 срещу Дунав.

Най-близко до победителя в класацията остана Кристиан Асенов от Дунав U15. Футболистът на русенския тим отбеляза и двете попадения за своя отбор при загубата в гостуването на Локомотив (Пловдив), а едното от тях попадна и в нашата класация.

Голямото дерби от кръга в Елитната група до 18 години бе отложено
Голямото дерби от кръга в Елитната група до 18 години бе отложено

Наградата номер 1 на кръга отиде при Ивайло Иванов от Пирин U18. Той отбеляза първото попадение при равенството 2:2 срещу Национал в София.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

  • 9 окт 2025 | 09:53
  • 2814
  • 4
Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

  • 9 окт 2025 | 09:30
  • 822
  • 0
Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

  • 9 окт 2025 | 09:25
  • 2141
  • 3
Поляци следят изявите на Питас

Поляци следят изявите на Питас

  • 9 окт 2025 | 09:09
  • 3495
  • 8
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 15689
  • 17
Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

  • 9 окт 2025 | 09:00
  • 743
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 2139
  • 4
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 1822
  • 2
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 415
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 21898
  • 20
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 7772
  • 19
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 18467
  • 13