Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Борислав Стоянов от Етър U17. Футболистът на великотърновци тим отбеляза втория гол при домакинската победата на своя отбор с 2:0 срещу Арда.

На четвърта позиция остана Явор Маринов от Черно море. Той донесе победата на своя отбор с 1:0 в домакинството срещу Ботев (Враца) от Елитната група до 16 години.

Почетното трето място зае Александър Петров от Локомотив (Пловдив) U16. Състезателят на „смърфовете“ вкара последния гол при домакинския успех с 3:1 срещу Дунав.

Най-близко до победителя в класацията остана Кристиан Асенов от Дунав U15. Футболистът на русенския тим отбеляза и двете попадения за своя отбор при загубата в гостуването на Локомотив (Пловдив), а едното от тях попадна и в нашата класация.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Ивайло Иванов от Пирин U18. Той отбеляза първото попадение при равенството 2:2 срещу Национал в София.